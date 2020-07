Depuis samedi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies classe le royaume comme une zone à risque, une douzaine de jours après le Luxembourg. Cela signifie que la barre des 20 contaminations par 100.000 habitants a été dépassée ces deux dernières semaines.

A son tour, la Belgique vire «à l'orange»

La nouvelle est tombée 48 heures après le renforcement des mesures sanitaires annoncées jeudi par le Conseil national de sécurité: le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a décidé de colorier en orange la Belgique sur sa carte de la situation covid-19.

Concrètement, cela signifie que le pays affiche un ratio compris entre 20 et 60 cas positifs par 100.000 habitants sur les 14 derniers jours. Dans cette classification, la Belgique rejoint son voisin luxembourgeois, qui était déjà «passé à l'orange» le 13 juillet dernier.

D'après les données du Centre européen, la Belgique enregistre 21,2 cas de covid-19 pour 100.000 habitants dans les 14 derniers jours, dépassant ainsi de justesse la limite de l'orange. Depuis début juillet, les courbes ne cessent de grimper dans le royaume. Ainsi, l'institut scientifique Sciensano note une augmentation de 71% des nouvelles infections entre le 16 et le 22 juillet. En moyenne, 255,3 nouveaux cas ont été détectés par jour durant cette période.

Vendredi déjà, la seule région flamande où la situation est plus alarmante qu'en Wallonie, avait viré à l'orange. C'est dans la province d'Anvers en particulier que la situation apparaît la plus sérieuse, avec 805 infections détectées entre le 16 et le 22 juillet, soit une incidence de 42,7 cas pour 100.000 habitants. La question qui se pose désormais aux autorités est: faut-il reconfiner ou non tout ou partie de la ville d’Anvers, seconde ville du royaume en importance après Bruxelles? La bataille que se livrent les experts devrait trouver une réponse au terme du nouveau Conseil national de sécurité qui se tient ce lundi.

Au total, la Belgique a diagnostiqué 65.727 cas avérés depuis le début de l'épidémie, alors que 9.281 personnes sont décédées de la maladie. Avec cette nouvelle classification, le pays se trouve désormais en huitième position sur 31 pays européens, en nombre d'infections relevées depuis l'apparition de l'épidémie.

Loin devant, le Luxembourg qui affiche à présent 219,4 cas pour 100.000 habitants et passe en zone rouge (> 120). Pour rappel, ces données ne tiennent pas compte de la politique de dépistage à grande échelle menée par le Grand-Duché, ainsi que des 200.000 travailleurs frontaliers qui se joignent aux 626.000 résidents dans la comptabilité des tests positifs.





