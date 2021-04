Le groupe pharmaceutique américain Johnson a indiqué mardi qu'il avait «pris la décision de retarder le déploiement» de son sérum contre le covid-19 en Europe. Un choix qui arrive après la décision des autorités sanitaires américaines de recommander «une pause» dans son emploi aux Etats-Unis

A peine arrivé, le vaccin Johnson & Johnson stoppé

Le groupe pharmaceutique américain Johnson a indiqué mardi qu'il avait «pris la décision de retarder le déploiement» de son sérum contre le covid-19 en Europe. Un choix qui arrive après la décision des autorités sanitaires américaines de recommander «une pause» dans son emploi aux Etats-Unis

Formation (rare mais grave) de caillots sanguins. Voilà la cause qui, aux yeux des autorités sanitaires américaines, a justifié la suspension temporaire de toute vaccination anti-covid avec le vaccin Johnson & Johnson. Aussitôt le groupe pharmaceutique a fait le choix de ne plus diffuser ses flacons en Europe, à compter de ce 13 avril. Et cela alors même que la distribution venait juste de débuter après l'autorisation de mise sur le marché obtenue, le 11 mars dernier, de la part de l'Agence des médicaments.

Faut-il (aussi) se méfier du vaccin Johnson & Johnson? L'Agence européenne des médicaments a lancé une étude sur des liens possibles entre cet autre vaccin anti-covid et des caillots sanguins. Sur des millions d'injections, quatre cas ont été rapportés, dont un mortel.

Ainsi, par exemple, le Luxembourg vient de recevoir les 2.400 premières doses du vaccin Johnson & Johnson. Après ce «retard de déploiement», le ministère de la Santé devrait prendre une décision sur l'administration de ces doses dans les prochaines heures. Mais nul doute que voilà un nouveau coup porté à la campagne vaccinale qui, depuis le 28 décembre, a vu la diffusion de 130.279 doses (toutes formules confondues) parmi les résidents et les soignants.

Aux USA, les principales agences fédérales de santé publique du pays souhaitent enquêter sur six cas de personnes ayant développé des cas graves de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin. Sachant que de ce côté-ci de l'Atlantique, Johnson & Johnson «est déjà en train d'étudier ces cas avec les autorités européennes de santé», a indiqué le groupe.

«Cette annonce n'aura pas d'impact important sur notre campagne de vaccination: le vaccin de Johnson & Johnson représente moins de 5% des doses administrées aux Etats-Unis jusqu'à présent», a assuré Jeff Zients, coordinateur de la lutte contre le Covid-19 pour la Maison Blanche.



Déjà, l'usage du vaccin AstraZeneca avait été temporairement suspendu suite à l'apparition de rares thromboses chez des sujets vaccinés.

