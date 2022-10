L’affaire démontre l’attention donnée désormais à la gestion des violences sexuelles sur les campus universitaires.

International 3 min.

Polémique en Belgique

A Louvain, un viol prend une tournure politique

Max HELLEFF L’affaire démontre l’attention donnée désormais à la gestion des violences sexuelles sur les campus universitaires.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

En 2016, une étudiante de la KULeuven avait été violée par son promoteur de mémoire lors d'un congrès à Barcelone. La semaine dernière, son agresseur a été condamné à la prison.

Les universités belges pointées pour sexisme ordinaire Humour graveleux, propos machistes, harcèlement: le milieu universitaire est sommé de revoir ses pratiques et son fonctionnement.

Mais la ministre flamande Zuhal Demir (N-VA) a donné à cette affaire une publicité inattendue en estimant publiquement que l'université n’avait pas eu une réaction suffisamment rapide. Elle a indiqué vouloir retenir un subside de 1,4 million d'euros auquel avait droit l'établissement académique pour les cérémonies entourant ses 600 ans en 2025. La ministre Demir a dit ne pouvoir accepter «le silence assourdissant du rectorat actuel». «Les personnes qui savaient ce qu'il s'était passé et se sont tues n'ont pas leur place dans le monde académique», s'est-elle justifiée.

L'université se défend

La KULeuven a expliqué aussitôt que la discrétion avait été de mise parce que les policiers l'avaient demandé afin de ne pas alerter le suspect et de ne pas nuire à l'enquête.

Depuis, on en sait plus sur le déroulement des faits. Dans un premier temps, l'étudiante abusée n'avait pas porté plainte. Ce n'est que plus tard, ses parents ayant été avertis, qu'elle s'était présentée à la police. L'enquête avait alors débuté, aboutissant comme écrit ci-dessus à la condamnation du violeur.

Un commissaire du gouvernement vient de confirmer la bonne foi de l'institution académique flamande. Celui-ci indique que «le fil rouge dans ce dossier a été la protection de la victime. (…) Le principe de confidentialité et la possibilité de rester anonyme sont pour moi essentiels dans ce type de dossiers. Le plaignant doit avoir l'impression que la confidentialité sera garantie, afin d'oser parler».

Des référents ou des cellules dédiés

La tournure prise par cette affaire a une vertu : elle démontre que le harcèlement et les violences sexuelles sur les campus universitaires ne restent plus sous les radars. C'est vrai pour les universités flamandes comme pour leurs homologues francophones.

En 2021, des centaines de personnes avaient manifesté à plusieurs reprises aux portes de l'ULB, à Bruxelles. Un collectif féministe appelait au boycott des bars et discothèques, accusant ce secteur d'inaction face aux agressions sexuelles. En juin dernier, un agent de sécurité d'un bar pointé pour son manque de prévention et de réaction a été condamné à 50 mois de prison ferme pour le viol d'une jeune femme de 20 ans. Il a décidé de faire appel.

En Belgique, le «Bitu» peut aller se rhabiller Les chants estudiantins sexistes et racistes sont appelés à disparaître de la guindaille à Louvain-la-Neuve mais aussi dans toutes les universités du pays. Une adaptation aux temps qui passe difficilement.

Plus fondamentalement, Me Too a libéré la parole et obligé les universités belges à réagir. Toutes ont mis en place un référent ou une cellule pour prendre en charge les dossiers de harcèlement ou de violences sexuelles. Ces dernières, de l’avis des autorités académiques, restent l’exception et doivent être traitées par la justice. L'université conseille dans ce cas à l’étudiant(e) abusé(e) de porter plainte et l'accompagne parfois jusqu'au commissariat.

La question plus globale de l'égalité femmes-hommes

L'essentiel des affaires de harcèlement traitées concerne des rapports entre étudiants. Affaires de cœur, de sexe, d’amitiés contrariées, etc. Les universités affirment que des professeurs y sont rarement mêlés. Mais des cas existent. Quoi qu'il en soit, elles disent assumer désormais la gestion de ces relations destructrices et ont dégagé des moyens conséquents pour cela.

Autre conséquence du mouvement Me Too : la prise de conscience que les femmes n'avaient pas jusqu'ici les mêmes chances que les hommes dans la carrière académique. Des initiatives ont été prises depuis à différents niveaux pour en finir avec le «plafond de verre» qui les empêche de gravir les échelons. Mais, de l'avis général, il faudra encore beaucoup de temps pour arriver à l'égalité homme-femme.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.