La mer du Nord, une histoire belge

A la découverte de «Pimpon»

Par notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - Crevettes, bière et vibrations: ce n'est pas le titre d'un vieux tube rock'n'roll, mais le tram de la côte qui passe alors que vous sacrifiez à la bistronomie locale. Le «Kusttram» serait avec ses 67 kilomètres de rail et ses 68 arrêts parcourus en 2h23 la plus longue ligne de tramway sur voie métrique au monde.

Sans le tram de la côte, le littoral belge n'aurait jamais connu le développement qui en fait chaque l'été l'un des endroits les plus courus d'Europe occidentale. A la manière du chemin de fer dans l'Ouest américain, il a emmené au XIXe siècle les pionniers du tourisme par-delà la dune. Il a mis à la portée des bourgeois des villes les plages de sable fin avec l'assurance que, le soir venu, ils pourraient rentrer rapidement à l'hôtel. Aujourd'hui, électrifié et confortable, il permet de changer en quelques minutes de station et de paysage.

Le tram de la côte s'inscrit dans le prolongement du train arrivé en Belgique en 1835. Un cadeau de la Révolution industrielle. Une première gare a rapidement été construite à Ostende, à une bonne centaine de kilomètres de Bruxelles, offrant au voyageur un confort qui l'a rapidement convaincu d'abandonner la diligence à ses brinquebalements.

Dès lors, la gare d'Ostende assure la transition entre la côte et la ville, entre les paquebots et le chemin de fer. Qui vient de Londres peut ainsi prendre place à bord du Nord-Express ou de l'Orient-Express et gagner une capitale européenne au son du «tagada» des locomotives.

Mais pour celui qui veut sillonner la côte, aller de La Panne à Knokke, c'est une tout autre aventure. Le train ne suffit plus, bien qu'à la fin du XIXe siècle quatre stations balnéaires soient déjà desservies par trois lignes de chemin de fer.

Domestiquer la côte

Ce sont les bâtisseurs de la côte qui vont doper le développement du tram. Suivant l'exemple de Léopold II qui a fait d'Ostende la «reine des plages», financiers et capitaines d'industrie ont entrepris de construire leurs propres stations balnéaires. Pour cela, ils ont dû amener les ouvriers et les matériaux sur place, dans des zones souvent difficiles d'accès et bien moins accueillantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Grâce au tram, la côte sera ainsi «domestiquée». Parfois dans un profond respect de la nature. Parfois sans crier gare, à la manière d'un bulldozer.

L'inauguration du premier tronçon du tramway côtier a lieu le 5 juillet 1885. Il relie d'abord Ostende à Middelkerke, puis poursuit jusqu'à Nieuport. Une entreprise liégeoise, la SA des Railways Economiques de Liège-Seraing et Extensions, s'est associée pour ce faire à la Compagnie générale des railways à voie étroite. Le réseau de tram va progressivement s'étoffer. Bientôt, l'électricité permettra d'envoyer au musée la traction chevaline et la vapeur. Le tram électrique ira d'abord d'Ostende à Middelkerke, puis à Westende. En 1905, il reliera la «reine des plages» au Coq-sur-Mer.

A l'origine, c'est un public bourgeois, friqué et collet monté, qui fréquente le tram de la côte. Mais en 1905, la loi sur le repos dominical obligatoire permet aux travailleurs de se libérer une fois par semaine pour goûter aux bains de mer. Encore trois décennies et la loi instituant les congés payés permettra le développement d'un tourisme de masse qui ne s'est jamais démenti, même si l'apparition des vols low cost, il y a une vingtaine d'années a détourné un temps une partie des estivants de la côte belge.

Lors de la Première Guerre mondiale, le tram de la côte sera dévoyé au profit des opérations militaires. Il permettra de transporter les troupes et le matériel durant les quatre ans que durera le conflit dans le Westhoek où l'armée belge s'est retranchée pour tenir tête aux soldats du Kaiser.

Pépites de mer

Aujourd'hui, prendre le tram de la côte, c'est s'immerger rapidement dans les atmosphères dunaires et les paysages marins. C'est se donner la possibilité d'échapper au trafic automobile tout en parcourant à l'envers l'histoire de l'aménagement du littoral belge.

Empruntez le tram du littoral, quelque part sur la côte belge. Installez-vous, voyagez et rêvez devant les paysages. Mais sans oublier de descendre en route pour découvrir quelques pépites.

Sur le web, on trouve ce commentaire d'une influenceuse qui rend parfaitement ce sentiment de (re)découverte: «Envie d'un voyage écolo, sans valise, sans complications, très peu cher, dont vous reviendrez pourtant la tête pleine de jolies images? Empruntez le tram du littoral, quelque part sur la côte belge. Installez-vous, voyagez et rêvez devant les paysages. Mais sans oublier de descendre en route pour découvrir quelques pépites.»

Notre guide a sélectionné dix de ces pépites. Ce nombre peut être en réalité triplé ou quadruplé tant le littoral belge est riche en curiosités, en monuments historiques ou en musées.

A La Panne, par exemple, on n'embarquera pas à bord du tram sans avoir visité le Quartier Dumont et ses villas «cottages». A Saint-Idesbald, il ne faut pas rater le musée consacré au peintre Paul Delvaux, un artiste qui aimait les trams et les trains. A Oostduinkerke, des statues représentent les pêcheurs de crevettes à cheval, une activité classée en 2013 au patrimoine mondial de l'humanité. Si on aime la voile, on s'arrête à Nieuport. A Westende-Bad, d'impressionnantes sculptures s'arrachent au sable, etc.

7,5 euros pour 24 heures Un Pass Journée (Day Pass) valable 24 heures coûte 7,50 euros (quatre euros pour les enfants). Achat des billets sur le site internet, au guichet ou au distributeur automatique selon les stations.

Mais le meilleur du tram de la côte s'expose en réalité à proximité de son terminus. C'est en 1903 que la gare du Coq-sur-Mer a été construite en briques. A une centaine de mètres de là s'ouvre le Quartier de la Concession, remarquablement conservé lui aussi. On dit qu'Albert Einstein, qui y vécut dans les années 30, recevait régulièrement la visite de son ami, le peintre ostendais James Ensor, qui arrivait au Coq en tram.

L'endroit garde un charme suranné que permet de découvrir pour quelques euros «Pimpon», puisque c'est ainsi que les enfants ont longtemps appelé le «Kusttram». Le tintement de sa cloche caractéristique couvrait pendant quelques secondes la harangue des vendeurs de soupe à l'heure des repas.

