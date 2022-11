A l'intérieur de la plus grande forteresse américaine en Europe

À vol d'oiseau, la plus grande ville américaine à l'étranger ne se trouve pas à plus de 100 kilomètres du Luxembourg. C'est là que se trouve la base aérienne de Ramstein, l'enclave militaire américaine en Allemagne. Voyage dans le monde que l'Oncle Sam a construit à deux pas du Grand-Duché, au moment même où la guerre reprend en Europe.

RICARDO J. RODRIGUES (texte) E RUI OLIVEIRA (photos), à Ramstein

Le capitaine Emma Quirck et un C-5, les plus gros cargos de l'US Air Force. Photo: Rui Oliveira

Emma Quirck, 26 ans, est tout à fait capable de parier que peu de gens aiment vivre à Ramstein autant qu'elle. «Mes parents étaient aussi des enfants de militaires, comme moi. Ils se sont rencontrés ici lorsqu'ils étudiaient au lycée. Ils se sont mariés et ont fait une mission à Ramstein, donc j'ai vécu dans cet endroit de l'âge de 10 à 12 ans. Et j'ai toujours voulu revenir en Europe», explique le capitaine américain du 521st Air Mobility Operations Wing. «Je suis arrivé il y a un an, juste moi et mon chien, et c'est la meilleure chose que j'ai faite. J'aime cet endroit.»

M. Quirck est l'un des 54 000 citoyens américains qui vivent autour de Kaiserslautern - que tous les habitants de la région appellent K-Town. Plus de la moitié d'entre eux sont des militaires, les autres sont venus par chalutage. Les femmes et les enfants, les civils qui fournissent des services à la base, les travailleurs des entreprises qui se sont installées de ce côté de l'Atlantique pour apporter un goût de chez soi à tous ces gens. Mais au centre de tout cela se trouvent les troupes - et nulle part ailleurs elles ne sont plus visibles qu'ici. Dans un rayon de 20 kilomètres, on trouve la garnison de l'armée de terre à Kaiserslautern, l'hôpital militaire de Landstuhl et la base aérienne de Ramstein, qui est la plus grande structure militaire américaine en dehors du pays.

L'unité du capitaine Quirck est responsable des gros cargos qui sont stationnés à Ramstein, les C-5 (le plus gros d'entre eux, et que les militaires appellent Fred) et les C-17 (dont le surnom est Horse). Ce sont des Boeings militaires qui transportent des cargaisons, et c'est la vocation de la base aérienne de Ramstein. Si vous devez emmener des troupes, des armes, des fournitures médicales ou de l'aide humanitaire quelque part, c'est de là qu'il décolle. Mais le 521e Air Mobility Operations Wing n'est qu'un escadron extérieur, qui se trouve également ici. Les hôtes de Ramstein sont le 86th Airlift Wing.

Le travail ne manque pas

«Nous sommes le quartier général de l'US Air Force pour tout ce qui se passe en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient», explique le colonel Robert Firman, qui se fait le porte-parole des propriétaires des lieux. «Nous n'avons pas manqué de travail ces dernières années», plaisante-t-il. «Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de dire que nous avons fait de la Chine notre priorité pendant si longtemps et que la réalité est venue nous montrer que nous ne pouvons pas cesser de regarder l'Europe. Regardez ce qui se passe en ce moment avec l'invasion russe en Ukraine.»

Le Colonel Robert Firman est la voix de Ramstein. Il a des racines luxembourgeoises - et un grand sens de l'humour. Photo: Rui Oliveira

Robert Firman ne veut pas donner une voix trop américaine à la guerre qui fait rage aujourd'hui en Orient. «Toute action des États-Unis se déroule inévitablement dans le cadre de l'OTAN, et c'est sous ces ordres que nous opérons», déclare le colonel Firman. Il y a un autre fait qui n'est pas faux : c'est que le commandement aérien de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est également basé à Ramstein. «L'OTAN n'est pas impliquée dans le conflit mais soutient la partie ukrainienne avec des armes, de la logistique et le partage d'informations», explique Firman. «C'est cela et rien de plus que cela, c'est ce à quoi s'occupe Ramstein, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas beaucoup d'autres tâches à accomplir.»

Lorsque vous commencez à comprendre toutes les opérations qui ont eu lieu au cours des décennies à Ramstein, vous comprenez son importance. La base a 70 ans d'histoire après tout, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale, elle a été le point de convergence de certains des conflits les plus importants que la planète ait connus. La guerre du Golfe et la guerre du Kosovo, l'invasion de l'Irak, la mobilisation et l'évacuation des troupes pour l'Afghanistan ont toutes eu lieu ici. Dans ces 12 kilomètres carrés de terre, une grande partie du monde se décide.

Rencontre d'un des équipages du Ramstein avant l'embarquement. Photo: Rui Oliveira

La famille du colonel Firman a des racines luxembourgeoises, du côté de sa mère. «C'étaient des agriculteurs extrêmement pauvres qui ont émigré au Minnesota au début du 20e siècle. Ils s'appelaient Schmidt», dit-il. Dans ses différentes commissions à Ramstein, le militaire a d'ailleurs eu l'occasion d'enquêter sur les origines et de rencontrer des cousins qui ont toujours vécu dans la capitale du Grand-Duché. «Tout le monde ici va visiter le Luxembourg à un moment ou à un autre. C'est à seulement une heure et demie de route et c'est un endroit vraiment charmant. Mais il y a aussi une autre chose importante qui nous pousse à y aller. L'année dernière, l'importance des dépôts de l'OTAN à Sanem a été déterminante, par exemple», explique l'officier supérieur de l'armée de l'air.

Avec le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en 2021, des milliers de réfugiés ont dû être évacués de Kaboul, et avant de prendre la route des États-Unis, le point d'arrêt était précisément Ramstein.

Le Colonel Robert Firman lit Contacto dans son bureau à Ramstein. Photo: Rui Oliveira

«Soudainement, et dans un laps de temps très court, nous avons dû évacuer 34 000 personnes en détresse absolue. Du jour au lendemain, nous avons dû mettre en place une ville pour accueillir tous ces gens sur notre base», se souvient Firman. L'opération «Allies Refuge» a débuté le 15 août, au moment où la capitale afghane tombait aux mains des talibans. Au cours des deux semaines suivantes, alors que l'aéroport de Kaboul était assiégé et que l'armée américaine devait renforcer son contingent, des milliers d'interprètes, de membres du personnel des ambassades, d'Afghans ayant une demande d'asile ou un visa approuvé pour embarquer vers les États-Unis sont partis en désespoir de cause. Un consensus se dégage parmi les soldats qui se trouvaient sur la base à l'époque : si rassembler toutes ces personnes était une tâche difficile, les accueillir n'était pas moins compliqué.

520 tentes du Luxembourg

Le Luxembourg a fourni un bon coup de main. 520 énormes tentes sont venues de Sanem, et chacune d'entre elles pouvait accueillir 26 âmes. Les cuisinières et les systèmes de chauffage sont également arrivés, et le montage de la nouvelle ville de Ramstein a eu lieu en un temps record. «Je me souviens que nous consommions 200.000 bouteilles d'eau par jour, ce qui vous donne une bonne idée de ce qui se passait ici», dit le colonel.

Ces jours sont également marqués dans l'esprit du sergent-chef Ricardo Galván, arrimeur du 37e escadron de transport aérien, mieux connu sous le nom de mouches bleues, ou Les Vareiras. «Les gens pensent souvent que nous nous concentrons sur le transport de soldats et d'armes, mais peu de choses nous marquent plus que le soulagement de ceux qui sont vraiment en détresse. Là, on se rend compte tout de suite qu'on est en train de changer le monde», dit-il.

Le Cne Galván nous conduit à la piste d'atterrissage et monte à bord d'un des Boeing C-130, surnommés Hercules, que son escadron exploite. C'est lui qui définit les équipes qui se rendent à chaque mission : «Nous recevons jusqu'à 20 avions par jour et c'est généralement dans les situations humanitaires que cela se produit», explique-t-il. C'est probablement pour cette raison que les journées afghanes sont encore très vivantes dans son esprit. Lorsque le chargement est humain, un Hercules a la capacité de transporter 150 passagers en moyenne. À l'époque, des avions décollaient de Kaboul avec plus de 800 personnes à bord.

«Des femmes enceintes arrivaient, il y avait un accouchement à bord, des blessés et beaucoup de gens désespérés arrivaient», se souvient-il. «Atterrir ici a été un soulagement». Les réfugiés sont passés par un processus de triage. Certains ont été logés dans les grandes tentes du Luxembourg, ont attendu les formalités administratives et un ascenseur qui les emmènerait définitivement sur le sol américain. D'autres se sont dirigés vers le grand hôpital militaire voisin. Partout, c'était une roue vivante.

Flyn Benjamin Funck était né depuis moins de 24 heures lorsqu'une équipe d'infirmières est entrée dans la chambre pour effectuer des examens de routine. Photo: Rui Oliveira

Les couloirs de l'hôpital militaire américain de Landstuhl sont calmes ces jours-ci. Il s'agit d'un immense bâtiment construit en 1953, qui abrite deux mille employés, dont des médecins, des infirmières et des aides-soignants. C'est ici que sont soignés les soldats américains blessés au combat en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient. Et aussi ceux qui tombent malades ou subissent des accidents. Lorsque les troupes américaines sont mobilisées sur des scénarios de conflit, il est bien connu que tout le monde court partout. Mais les temps sont calmes, et cela permet une rare visite du plus grand hôpital américain en dehors du pays.

205.000 bénéficiaires

Flyn Benjamin Funck était né depuis moins de 24 heures lorsqu'une équipe d'infirmières est entrée dans la chambre pour effectuer des tests de routine. Son père, Derrick Funck, est militaire à Ramstein et toute la famille est assistée ici. «Nous avons de la chance parce que l'hôpital est vide, donc nous recevons tous les soins et l'attention», commente Veronica, la mère du bébé. L'unité de soins néonatals est néanmoins l'une de celles dont l'occupation est toujours garantie. Landsthul sert 205.000 bénéficiaires, dont des anciens combattants, des retraités, des réfugiés, des civils américains, des militaires et leurs familles.

L'hôpital militaire américain de Landstuhl. Photo: Rui Oliveira

«Depuis le printemps dernier, nous sommes également devenus un centre régional de traumatologie pour le réseau hospitalier allemand», explique Brad Rittenhouse, directeur de la traumatologie de l'hôpital. «C'est important et cela contribue à l'intégration dans notre pays d'accueil». Si un accident de voiture se produit dans cette partie du pays, par exemple, c'est ici que les victimes sont accueillies. «Lors de l'évacuation des réfugiés afghans en 2021, nous avons eu fort à faire, car beaucoup de blessés sont arrivés», soupire Rittenhouse. «Et un grand nombre de ces cas étaient des enfants.»

Un nouvel hôpital

Plus de 40 spécialités médicales sont traitées ici. De la cardiologie à la psychologie, de la neurologie à la chirurgie reconstructive. Et l'objectif, selon l'armée, est de continuer à croître. Les travaux de construction d'un nouvel hôpital sont sur le point de commencer et devraient s'achever en 2027. En surface, il s'agit du plus grand chantier prévu en Allemagne pour les prochaines années. Il coûtera un milliard de dollars, et 85 % de la facture sera payée par les États-Unis.

Mais Landsthul remplit un autre rôle important que celui de secours. L'installation abrite également le centre européen de simulation médicale des forces armées américaines, ce qui signifie que c'est là que les équipes médicales sont formées pour fournir une aide sur le terrain au personnel militaire dans des situations de combat. «Nous dispensons également cette formation à la police allemande et à d'autres forces militaires de l'OTAN», explique Kirk Giles, le colonel chargé des opérations de cette unité.

Dans une pièce qui imite un hôpital, il y a des mannequins qui sont utilisés pour la formation. «Voici Ronda, c'est Vicky, et lui, c'est Al», plaisante Giles. Tous les mannequins ont un nom. À l'aide d'un iPad, un autre des formateurs, Mehdi Naciri, présente les complications médicales qui nécessitent différents exercices. Il y a des mannequins blessés par balle, d'autres dont les membres ont été déchiquetés par des bombes ou des mines, et même une mère en train d'accoucher.

À côté des salles d'entraînement, il y a un centre où ils s'entraînent à des courses d'obstacles qui simulent des situations de combat. «Nous éteignons les lumières, nous avons des coups de feu, des mannequins à l'agonie et nous essayons de créer des scénarios proches de ceux que les soldats et les infirmières de combat devront affronter sur le terrain. Dans une pièce adjacente, un hôpital de campagne est installé, comme ceux que les troupes élèvent près des scénarios de guerre. Ils disposent désormais d'une série de brancards avec des mannequins qui ont perdu leurs jambes et leurs bras, mais qui peuvent être adaptés à d'autres conditions. J'ai participé à plusieurs conflits réels et je pense que cet exercice est assez proche des conditions que nous rencontrons», déclare le sergent Elena Chung.

Avec la guerre en Ukraine, et bien qu'il n'y ait aucune implication américaine, la formation NBC - nucléaire, biologique et chimique - est renforcée. «Nous devons être prêts à toute éventualité et il ne fait aucun doute que nous le sommes», déclare le colonel Giles. Il explique que dans un scénario de guerre nucléaire, ces tentes devraient être bouclées, et le personnel médical équipé de combinaisons de protection spéciales, ainsi que les soins aux brûlés, seraient sous surveillance constante. «Nous sommes préparés, oui, mais je ne rêverais pas que quelqu'un tire avec une arme atomique, ce serait vraiment terrible», dit-il.

Les rues de la base aérienne de Ramstein. Photo: Rui Oliveira

Le chien Sparky est venu rendre visite aux enfants aujourd'hui dans l'une des écoles primaires de la base aérienne de Ramstein. En fait, la mascotte du corps de pompiers qui existe sur les installations militaires est incarnée par un soldat de 20 ans originaire de l'Oklahoma. Dans quelques minutes, il nous dira pourquoi il aime tant vivre en Europe. «Je peux boire avant d'avoir 21 ans, je suis allé à l'Oktoberfest et tout», dit-il en riant. Mais il n'a pas souhaité être identifié pour ne pas subir les conséquences de sa sincérité. Et la vérité, c'est qu'on peut dire qu'il aime son travail : «Les enfants font un exercice d'incendie, apprennent ce qu'il faut faire en cas d'urgence et je serai damné si Sparky le chien n'aide pas à transformer ce qui est effrayant en un jeu amusant».

Les enfants sont omniprésents à Ramstein. Au sein de l'installation militaire, les offres d'éducation vont de la maternelle au lycée. Et même si la plupart des militaires vivent en dehors de la base, il y a quelques centaines de soldats et de familles qui résident sur l'installation. Comme James Grabinsky, qui occupe l'une des petites maisons de l'endroit avec sa femme et ses trois enfants - âgés de 8, 7 et 2 ans. Il a installé des décorations d'Halloween sur la pelouse devant la maison depuis des semaines.

Il y a des toiles d'araignée et des squelettes, des citrouilles et des ballons avec des figures démoniaques. «Oh, c'est juste que je viens de la côte Est des États-Unis et que nous sommes traditionnellement très attachés aux décorations d'Halloween et de Noël. Dans quelques mois, si vous passez par ici, vous le verrez plein de lumières, je peux vous le garantir», dit-il. Pendant quelques années, les Grabinsky ont vécu à Kaiserslautern. «Nous avions aussi l'habitude d'installer tout cet attirail et nous avions presque des excursions d'Allemands venant prendre des photos de notre maison», dit-il, et il éclate de rire.

Les signes de la vie américaine sont partout.

À l'intérieur de la base de Ramstein, il y a un centre de bowling et un terrain de golf. Il y a deux églises, dont l'une offre des services catholiques, évangéliques, juifs et islamiques. On y trouve également une grande piscine couverte, deux bureaux de poste, une clinique dentaire, une station-service ouverte 24 heures sur 24, des restaurants et des bars.

Et puis il y a un énorme centre commercial, le KMCC - Kaiserslautern Military Community Center. On y trouve des boutiques de vêtements militaires et civils, des coiffeurs et des bijoutiers, ainsi qu'une aire de restauration décorée de camouflage et où les marques américaines les plus connues - de Taco Bell à Dunkin' Donuts, de Charley Cheesesteaks à Popeye's Louisiana Kitchen - s'installent.

Réduire le mal du pays

Comme il y a aujourd'hui une session d'entraînement pour plusieurs membres de l'armée de l'air, l'United Service Organization (USO) a décidé d'organiser un barbecue pour eux. Il s'agit d'une association à but non lucratif qui organise un certain nombre d'initiatives visant à réduire le mal du pays dont souffrent les militaires. «Nous servons du café et des gâteaux avant qu'ils n'embarquent dans les avions, nous créons des jeux pour leurs enfants lorsqu'ils doivent attendre à l'aéroport et nous organisons de magnifiques barbecues», explique Amanda Rymer, qui a fait des allers-retours avec des hamburgers et des hot-dogs. L'USO est principalement composé des épouses et des maris du personnel militaire stationné à Ramstein.

L'aire de restauration du centre commercial. Photo: Rui Oliveira

Et aujourd'hui, ils sont vraiment heureux de leur donner ce goût d'une vie comme à la maison. La file d'attente s'épaissit au fur et à mesure et tout le monde tarit d'éloges sur cette surprise. «On se croirait au 4 juillet», crie-t-elle. Le jour férié américain, après tout, est célébré en grillant de la viande sur du charbon de bois.

A l'intérieur de la base, un journal hebdomadaire, le Kaiserslautern American, est également produit. Il est dirigé par deux épouses de militaires, l'Américaine Jennifer Green-Lanchoney et l'Allemande Gina Hutchins. «Nous ne faisons pas de journalisme d'investigation ou autre, explique la première, mais nous essayons d'aider les Américains à comprendre où ils vivent.» En plus des nouvelles militaires, il y a un agenda avec les principaux événements de la région, des itinéraires des lieux à visiter le week-end et quelques articles expliquant la politique locale. «La base aérienne de Ramstein n'est pas un territoire américain, comme une ambassade, explique Gina Hutchins, les règles allemandes s'appliquent ici et, pour le meilleur ou pour le pire, il faut que les militaires connaissent le pays où ils vivent.»

Photo: Rui Oliveira

Ramstein est situé dans l'une des régions les plus isolées de la Rhénanie-Palatinat, et c'est aussi pour cette raison que la présence américaine est non dissimulée dans toute la région. «Parfois, nous avons des plaintes de citoyens allemands à cause du bruit des avions, ou parce que quelqu'un tond la pelouse devant sa maison le dimanche ou qu'il va jeter ses déchets la nuit, alors que c'est interdit ici», explique Roberto Costa, le chef du bureau de la communauté germano-américaine. Il est portugais-allemand, fils de Portugais de Santo Tirso et son travail consiste à renforcer les liens entre Allemands et Américains dans la région.

«Il y a une partie politique, qui consiste à mettre les maires en contact avec les commandants de base. C'est parfois compliqué car ces postes militaires changent tous les deux ans. Nous donnons l'avis politique de ce qui est en place et qui a été convenu au préalable entre les parties», explique-t-il dans son bureau de Kaiserslautern. Et puis il y a un travail plus banal, qui occupe vraiment ses journées : répondre à toutes les questions que se posent les citoyens américains lorsqu'ils s'installent ici.

Roberto Costa est le chef du bureau de la communauté germano-américaine. Il est fils de Portugais de Santo Tirso et sa mission est de renforcer les liens germano-américains dans la région. Photo: Rui Oliveira

«Il y a des problèmes très techniques, qui sont les renouvellements de visas, la validité des permis de conduire, les règles pour l'ouverture d'une entreprise», dit Costa. Depuis leur ouverture en 2003, ils ont aidé 50 000 personnes et ces questions constituent la majorité des cas. Mais il y a aussi des cas qui sortent de l'ordinaire: «Il y avait une femme qui était la fille d'un officier militaire américain et d'un civil allemand. Elle n'avait jamais rencontré son père et nous l'avons aidée à le retrouver. Puis elle est venue en Allemagne et ils ont appris à se connaître. Elle nous a envoyé un email de remerciement. Et c'était très touchant. Il faut savoir que les Américains sont présents à Ramstein depuis 70 ans et qu'il y a donc beaucoup d'histoires d'amour et de séparation, aussi.»

A Ramstein depuis 1961

Truman Goodwin, que tout le monde connaît sous le nom de Goody, est une légende vivante de Ramstein. Il est âgé de 87 ans, est arrivé à la base aérienne en 1961 et, selon ses propres termes, s'est immédiatement senti chez lui. «J'ai réalisé que je voulais rester ici pendant un certain temps et j'ai donc acheté une voiture. J'étais obsédé par les moteurs et je me suis tout de suite lié d'amitié avec un mécanicien du village, je passais la plupart de mon temps libre avec lui», raconte-t-il aujourd'hui dans son bureau à Ramstein, décoré de drapeaux et de médailles militaires, de photographies de son passage dans l'armée, de fusils et de balles. Il y a trois tableaux sur le mur, signés par trois présidents américains : Obama, Trump et Biden. Il s'agit de trois Lifetime Achievement Awards, des décorations pour les services rendus à la nation.

Truman et Waldtrout Goodwin s'appellent encore "bébé". Photo: Rui Oliveira

Dans ces jours passés à l'atelier, Goody voyait passer une jeune Allemande nommée Waldtrout. «Chaque fois que je passais, il klaxonnait», dit-elle. «J'avais 15 ans et il en avait 28, mais je suis tombée amoureuse tout de suite. Nous nous sommes mariés en 1964, quand j'ai eu 18 ans, et nous ne nous sommes jamais quittés.» Aujourd'hui encore, ils s'appellent «bébé». En raison de son travail, ils ont dû faire des séjours en Californie et aux Pays-Bas, mais l'objectif était toujours de revenir à Ramstein. «Nous sommes ici depuis 47 ans sans interruption,» dit Goody, «et c'est ici que je finirai mes jours.»

Lui et Waldtrout ont vu le monde changer depuis Ramstein. La chute du mur de Berlin et le 11 septembre («à partir de ce jour», dit Goody, «les règles d'entrée sur la base ont été renforcées et les Cadillac des soldats avaient des plaques d'immatriculation allemandes pour ne pas être reconnus»), la naissance de leurs trois enfants et leur engagement dans les forces armées. «J'ai travaillé à la base jusqu'à ma retraite et maintenant, j'y vais encore tous les jours pour parler aux Marines qui sont hospitalisés à Landstuhl», dit-il. Goody est une légende de Ramstein, oui. de la base, de l'hôpital et du village.

Une fête de musique country dans le village de Ramstein. Photo: Rui Oliveira

Il serait difficile d'imaginer Ramstein sans les Américains, et Ralf Hechler est le premier à l'assumer. Le maire local est péremptoire. «Une étude montre que notre région gagne 2,3 milliards d'euros par an grâce à la présence américaine. Contrairement au reste du pays, il n'y a pratiquement pas de chômage ici. Si les Américains quittaient Ramstein, la région mettrait trois décennies à se remettre sur pied.»

Une spéculation immobilière énorme

Tout n'est pas rose pour autant - et cela, Hetchler l'admet aussi. «Comme plus de la moitié des militaires vivent en dehors de la base, la spéculation immobilière est énorme et la population locale n'a pas toujours les moyens de vivre ici», explique-t-il. La ceinture de population autour de la base s'élargit au fil des ans, ce qui nécessite la création de nouvelles infrastructures. «Chaque jour, 15.000 voitures traversent le centre de la ville pour se rendre à la base. Nous avons cinq crèches car il y a beaucoup d'enfants. Nous avons investi 18 millions pour construire une centrale de chauffage au biodiesel. Nous sommes un petit endroit, et puis il s'avère que nous ne le sommes pas.»

Avant l'ouverture de la base, il y avait 2.000 habitants à Ramstein. Aujourd'hui, il y en a 15.000. «Cela nous donne aussi une autre marge de manœuvre», dit le maire. «Alors que les autres communes de cette partie de la Rhénanie-Palatinat perçoivent un demi-million d'euros de taxes d'habitation, nous en gérons sept millions.» Le problème, insiste-t-il, c'est le logement. «Les plans d'aménagement du territoire ne nous permettent pas de construire davantage, même si nous pensons qu'il faut avoir des logements sociaux et abordables pour retenir la population. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin pour venir travailler ici, et cela n'a pas de sens.»

Le commerce dans les villages entourant la Base montre que nous sommes dans la Petite Amérique. Quiconque traverse le village de Landstuhl ne peut s'empêcher de remarquer les dentistes, les coiffeurs et les salons de manucure américains, décorés du drapeau respectif, ainsi que les bars qui ressemblent à des saloons et les restaurants qui servent du poulet et des gaufres. Dans le village de Ramstein, un homme nommé Andreas Hausmann a ouvert un hôtel qu'il a appelé «American» pour accueillir ceux qui veulent se sentir chez eux. «Avant l'arrivée des militaires, s'il y avait des hôtels ici, ils étaient saisonniers - et seulement pour les personnes qui venaient acheter ou vendre des produits. Ma famille est sur cette terre depuis quatre générations et nous savons comment ils ont tout changé. Nos enfants ici, même les Allemands, jouent au football, oui, mais aussi au baseball. Après 70 ans, nous sommes un mélange de deux cultures.»

Un restaurant emblématique

En 2007, et après quelques visites aux États-Unis, Hausmann décide d'ouvrir un restaurant devenu emblématique à Ramstein, Big Emma : «Mon idée était de servir de grandes portions, comme on le fait aux États-Unis d'Amérique. Je le fais avec les hamburgers, bien sûr, mais aussi avec les panados et les genoux de porc, qui sont typiquement allemands» Ils produisent également leur propre bière. La clientèle est à 60 % américaine.

Le jeudi, chez Big Emma, c'est la soirée musique country. Un groupe mi-allemand mi-américain entre en scène en chantant comme s'il se trouvait dans le Sud américain, et une foule de gens enfile des chapeaux de cow-boy, met les mains dans les poches et se met à danser sur des pas répétés dans une cadence parfaite. Le groupe s'épaissit, la chorégraphie qui avait commencé avec une demi-douzaine de casse-cous devient une foule de près de trois douzaines de danseurs de country méticuleux. «Et vous savez quoi ?» lance Hausmann entre deux gorgées de bière, «il n'y a pas un seul Américain sur la piste de danse. Ce sont tous des Allemands.»

Photo: Rui Oliveira





