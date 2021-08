Samedi matin, Jean Asselborn a indiqué qu'une famille avec trois enfants attendait également d'être évacuée. Le ministre des Affaires étrangères a précisé être «en contact permanent» avec les autorités françaises, espagnoles et allemandes pour les exfiltrer.

International 2 min.

A Kaboul

Neuf personnes tentent de rejoindre le Luxembourg

Marie DEDEBAN Samedi matin, Jean Asselborn a indiqué qu'une famille avec trois enfants attendait également d'être évacuée. Le ministre des Affaires étrangères a précisé être «en contact permanent» avec les autorités françaises, espagnoles et allemandes pour les exfiltrer.

Près d'une semaine après la prise de la capitale afghane, les talibans filtrent drastiquement les abords de l'aéroport de Kaboul, empêchant locaux et ressortissants étrangers de fuir le pays. En plus des quatre Luxembourgeois et deux Afghans résidant au Luxembourg, une famille de six personnes avec trois enfants attendrait d'être évacuée vers le Grand-Duché. Une information communiquée par Jean Asselborn (LSAP) à nos confrères de RTL samedi matin.

Les talibans s'évertuent à montrer qu'ils ont changé Les talibans ont promis d'oeuvrer à la réconciliation en Afghanistan, disant avoir pardonné à leurs adversaires et vouloir protéger les droits des femmes en accord avec la loi islamique.

«Les conditions d'accès à l'aéroport de Kaboul sont chaotiques», a précisé le ministre des Affaires étrangères. Il assure également être «en contact permanent» avec les autorités françaises, espagnoles et allemandes pour les exfiltrer.

«Impossible d'atteindre les soldats américains» présents sur place en raison du «grand nombre de personnes», confiait vendredi l'un des ressortissants du Grand-Duché au micro de RTL. Faute de moyen et de champ d'action, les autorités luxembourgeoises les ont invités à «venir jusqu'au portail de l'aéroport» par eux-mêmes, rapportait ce Luxembourgeois.

«J'adorerais y aller moi-même et mettre des gens dans un avion», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, démuni face à la situation. Vendredi, le ministre de la Défense François Bausch (Déi Gréng) assurait que «tout sera fait pour les exfiltrer». Sur place, les unités belges sont «confiantes», précise un porte-parole du ministère, les six personnes «ayant tous les papiers nécessaires». «L'équipe belge chargée de l'exfiltration travaille activement à résoudre le problème», assure-t-il.

Les exfiltrations se poursuivent tant bien que mal à Kaboul, selon le bon vouloir des talibans. Selon Jean Asselborn, plus de 7.000 personnes s'amasseraient devant les grilles entourant le tarmac de la capitale.

Les Etats-Unis ont déjà acheminé plus de 9.000 personnes depuis le début des opérations d'évacuation le 14 août, a indiqué vendredi la Maison-Blanche. En Europe, le gouvernement allemand assure avoir pu mettre plus de 1.600 personnes en sécurité, tandis que l'Espagne a évacué 110 personnes vers Dubaï. Trois avions ont déjà atterri en France, avec à leur bord des Afghans, Français, Néerlandais, Irlandais et Kenyans.

L'A400M belgo-luxembourgeois a atterri à Islamabad. Photo : Sip

«Il est possible que les six exfiltrés du Luxembourg ne soient pas évacués par l'équipe belge», note le porte-parole du ministère de la Défense.

En effet, les avions dédiés à ces évacuations sont déployés dans le cadre d'un programme européen, les autorisant à embarquer les ressortissants de l'UE «sans distinction de nationalité». Ainsi, 16 Belges ont déjà pu être pris en charge par des avions français et néerlandais. «Deux Hercule C130 belges assurent la navette entre Kaboul et Islamabad», indique le représentant de la Défense, sans pouvoir donner plus d'informations. L'A400M, quant à lui, était toujours stationné dans la capitale pakistanaise vendredi en fin d'après-midi.

