A chaque pays sa façon d'alléger le confinement

Si, lundi, le secteur de la construction est autorisé à reprendre le travail au Grand-Duché, chaque Etat adopte d'autres règles, d'autres modes et d'autres dates pour envisager un retour à la normale.

(AFP) - Réouverture des chantiers, des magasins de bricolage, des déchetteries ou encore port du masque obligatoire : le Luxembourg avance ce lundi vers un allègement des restrictions. Une levée des mesures de confinement prudente qui prend forme dans plusieurs pays européens, alors que le continent compte près des deux tiers des 164.000 morts de la pandémie.

Car si le bilan continue de s'alourdir aux Etats-Unis, où la barre des 40.000 morts a été franchie, en Allemagne la pandémie est désormais «sous contrôle et gérable», a estimé le ministre de la Santé, Jens Spahn. Avec plus de 135.000 cas recensés et environ 4.000 décès, la chancelière Angela Merkel a cependant rappelé que ce «succès d'étape» reste toutefois «fragile».

Même son de cloche en France. Bien que la situation s'améliore, «nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire», a déclaré dimanche Edouard Philippe, Premier ministre français. L'Hexagone, quatrième pays au monde le plus touché en termes de décès (après les Etats-Unis, l'Italie et l'Espagne) envisage un déconfinement à partir du 11 mai. Mais celui-ci sera très progressif. «Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus», a prévenu M. Philippe, précisant qu'à partir de cette date, la vie des Français ne pourra être «exactement [celle] d'avant le confinement».

Une avancée sur la pointe des pieds, comme en Espagne (20.500 décès), où le chef du centre d'alertes sanitaires a annoncé que pour la première fois depuis le 22 mars le bilan des morts quotidien était enfin passé sous la barre des 500. Dès lundi prochain, les enfants, strictement enfermés depuis le 14 mars, pourront ainsi à nouveau sortir prendre l'air.

Les Italiens devront eux se montrer plus patients. Les autorités du pays, qui enregistre un lourd bilan de plus de 23.600 décès, ont annoncé que les premières mesures d'allègement ne seront pas prises avant le 3 mai. Mais peu à peu les entreprises rouvrent, même si c'est de façon partielle et avec beaucoup de précautions.





Plus au nord, la Norvège estime «avoir fait passer le virus sous contrôle». Dès lundi, les crèches rouvriront et l'interdiction de séjour dans les résidences secondaires sera levée. Une deuxième étape, à partir du 27 avril, verra la réouverture partielle des collèges, lycées et universités.

En revanche, au Royaume-Uni, le confinement instauré le 23 mars a été prolongé d'au moins trois semaines jeudi et le gouvernement n'envisage pas encore d'en sortir. Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés d'Europe, avec plus de 16.000 morts dans les hôpitaux, un bilan qui n'inclut pas les décès en maison de retraite ou à domicile. Et pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la pandémie est loin d'être enrayée au niveau planétaire.