Elles se font appeler «Moeders van Europa/Mères d’Europe». Elles sont surtout les mamans de djihadistes belges partis combattre en Syrie. Et les grands-mères de petits-enfants le plus souvent nés dans l’ex-Califat ou dans les camps où croupissent les prisonniers issus des rangs de Daech.

International 3 min.

69 petits Belges croupissent dans les camps syriens

Les appels lancés par les familles pour permettre les rapatriements sont restés vains jusqu'ici

De notre correspondant Max Hellef (Bruxelles) - Leur douleur est intense. L'une d'elles raconte que sa fille a quitté en 2013 la Belgique pour la Syrie alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle a accompagné un autre jeune radicalisé originaire de Vilvorde, une commune flamande située au nord de Bruxelles et d'où ils sont nombreux à être partis pour le djihad.

Depuis, la jeune femme a donné naissance à cinq enfants. Emma, la petite dernière, est morte dans le camp d'Al-Hol (nord-est de la Syrie). Quant à ses frères et à ses sœurs, raconte la grand-mère, «ils souffrent de malnutrition et vivent dans des conditions épouvantables. Ils n'ont pas accès aux soins alors que des maladies anciennes se propagent dans tout le camp. Si l'Etat ne bouge pas, on n'aura plus que des morts…»

Des milliers de civils fuient l'avancée des forces turques L'offensive d'Ankara contre une milice kurde dans le nord-est de la Syrie a provoqué jeudi la fuite de plus de 60.000 civils face à l'avancée des forces turques. Elle suscite un tollé international.

Après avoir longtemps renâclé à reprendre ses «returnees», la Belgique a finalement accepté d'accueillir les enfants de moins de 10 ans pourvu qu'un lien biologique ait été établi avec un parent belge encore en vie. Pour les autres, c'est du cas par cas. Les autorités craignent légitimement d'introduire des terroristes potentiels sur le territoire du royaume.

Mais si une poignée d'enfants ont été effectivement rapatriés en juin dernier, les opérations militaires qu'a déclenchées la Turquie contre les Kurdes le 9 octobre dans le nord de la Syrie a conduit la Belgique à revoir sa position.

Aucune opération de récupération des Belges en Syrie ne serait plus aujourd’hui programmée. Ce week-end, The Guardian avançait pourtant un certain nombre de détails interpellants, et notamment la possibilité pour une équipe de rapatriement de bénéficier de la nouvelle zone de sécurité déclarée par les forces turques le long de la frontière. Des familles de djihadistes belges auraient été prévenues d'une opération qui se profilait. 55 adultes et 69 enfants se trouvent actuellement dans la zone des combats.

Une astreinte de 7.500 euros par jour

Officiellement pourtant, la Belgique reste fermée à tout nouveau rapatriement. A moins bien sûr qu'elle ait choisi d'y travailler dans la plus grande discrétion, ce qui reste à vérifier. Son Conseil national de sécurité estime la situation trop incertaine sur le terrain pour s'y risquer.



Les esprits s'échauffent. Deux avocats viennent ainsi d'assigner l’Etat belge à ramener en Belgique, ou dans un autre lieu sûr, un terroriste blessé ainsi que trois veuves et leurs dix enfants âgés de 6 mois à 7 ans. Ceux-ci souffriraient de malnutrition et de diarrhées chroniques. L'un d'eux a perdu un bras.

Suspension provisoire de l'offensive turque en Syrie La Turquie a accepté jeudi de suspendre son offensive dans le nord-est de la Syrie et d'y mettre fin définitivement si les forces kurdes s'en retirent sous cinq jours, aux termes d'un accord arraché à Ankara par le vice-président américain Mike Pence.

Ces femmes et ces enfants vivent actuellement dans le camp de réfugiés d'Al Hol. Quant à Adel Mezroui, le terroriste présumé, il est blessé dans la prison kurde Al-Hasakah. Si l'Etat belge n'obtempère pas dans les 15 jours, les avocats se font fort de lui réclamer une astreinte de 7.500 euros par jour et par personne.

D’ici là, toutefois, les soubresauts de la géopolitique pourraient offrir de nouvelles opportunités à la Belgique et aux familles qui l'implorent d'agir. Mardi soir, Ankara a décidé de ne pas reprendre son offensive militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie car ces dernières se sont retirées des zones frontalières. Turcs et Russes se sont par ailleurs accordés sur le contrôle commun d'une majeure partie de ces territoires.