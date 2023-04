Un sondage met en évidence un fort soutien à l’atome de l’ancienne et surtout de la nouvelle génération.

60% des Belges veulent plus de nucléaire

Max HELLEFF Un sondage met en évidence un fort soutien à l’atome de l’ancienne et surtout de la nouvelle génération.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

A la charnière des années 2021-2022, les sept centrales du pays paraissaient définitivement condamnées. Cela en dépit du lobbying des pronucléaires et de leurs relais dans le monde politique. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la crise des énergies ont tout changé: aujourd'hui, entre 60 et 70% des Belges souhaitent que leur électricité soit produite par le nucléaire.

C'est du moins ce que l'on peut déduire du dernier Grand Baromètre, ce sondage réalisé régulièrement par Ipsos pour plusieurs médias francophones et flamands. Sept personnes sur dix approuvent la décision du gouvernement fédéral de prolonger deux réacteurs au-delà de la date fatidique de 2025, et cela pour dix ans.

Six sur dix vont plus loin: il faudrait, à les suivre, maintenir en activité tous les réacteurs, soit cinq unités puisque les deux plus anciennes ont été récemment fermées. La même proportion de sondés estime que la Belgique doit investir dans de nouvelles centrales. Cette volonté est un peu plus marquée en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Le royaume lierait ainsi son destin à l'atome non pas pour dix ans au-delà de 2025, mais une période beaucoup plus longue.

Ipsos relève également que ce sont les hommes âgés, davantage que les femmes et les jeunes, qui se montrent favorables à l'atome. Dans la réalité, ces chiffres correspondent globalement à ceux qui avaient été engrangés à la même période, l'an dernier, alors que la Russie de Vladimir Poutine semblait avoir partie gagnée en Ukraine.

23% des Belges prêts à rejeter l’atome en 2021

Tout ne peut cependant se comprendre à la lecture de la guerre. Depuis une dizaine d'années, d'autres enquêtes ont démontré que le camp antinucléaire s'est réduit de plus de moitié. En 2021, il n'y avait plus guère que 23% des Belges pour rejeter l'atome. A contrario, le nombre de ses partisans a doublé pour des raisons difficilement identifiables. L'incapacité de la Belgique à pourvoir à son approvisionnement en électricité sans le nucléaire à défaut d'avoir investi suffisamment dans les énergies renouvelables pourrait être une explication.

Pour les antinucléaires qui ont cru trouver le Graal dans la montée au pouvoir des partis écologistes, la gifle est cinglante. «Le sondage relève en effet que la prolongation des deux réacteurs est approuvée par les électeurs de tous les partis sans exception – y compris chez Ecolo et Groen, quoique dans une moindre proportion, note Le Soir. L'opinion sur la prolongation des autres réacteurs est plus partagée. Elle est approuvée par les électeurs de tous les partis francophones, à l'exception d'Ecolo.»

Politiquement, un tel sondage est une aubaine pour les libéraux francophones du Mouvement réformateur qui n'ont jamais cessé de plaider pour le sauvetage et la prolongation des centrales, en dépit de l'état de vétusté d'une partie du parc nucléaire. Ils sont suivis à quelques encablures par la droite gouvernementale flamande.

Les partis écologistes ont en revanche du souci à se faire à un peu plus d'un an des élections. Pourtant, ils persistent et signent dans leur positionnement. Sur la chaîne publique bruxelloise BX1, le coprésident d'Ecolo Jean-Marc Nollet a réaffirmé l'opposition de son parti à la prolongation de plus de deux réacteurs nucléaires.

Pourtant, rappellent certains observateurs, la coalition gouvernementale emmenée par le Premier ministre Alexander De Croo - qui inclut les écologistes francophones et flamands – a débloqué l'an dernier 100 millions d'euros pour la recherche dans le nucléaire de nouvelle génération. C'est peu, mais c'est symboliquement important.



