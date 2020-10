Une étude menée par des universités américaines sur le travail à domicile affirme que les salariés passent plus de temps devant leur ordinateur.

49 minutes de plus par jour à cause du télétravail

(ER) - Des journées marquées par des réunions, un nombre de mails en pleine croissance et au final 49 minutes de travail supplémentaire chaque jour, c'est la principale tendance d'une enquête réalisée par la Harvard Business School et de la New York University.

Pour mener à bien leur mission, ces deux institutions ont sondé plus de 3 millions d'employés cloîtrés chez eux en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. Selon les chercheurs, «l'écart entre le premier et le dernier e-mail envoyé chaque jour, ou la première et la dernière réunion, a augmenté de quarante-huit minutes et demie par rapport à une journée ordinaire passée au bureau».

Un joli contre-pied à l'image que se font certains du télétravail. Par contre, toujours selon cette étude, la durée des réunions a en revanche baissé de 20%. Pour arriver à cette conclusion, les échanges et les calendriers numériques des employés ont été étudiés de près. Ce n'est pas la première fois qu'une telle étude met en avant cette caractéristique du travail à la maison.

Le télétravail rallonge les journées Les salariés en télétravail prestent, en moyenne, quatre heures de plus par semaine que leurs collègues. Une activité supplémentaire qui empiète sur les soirées et les week-ends, révèle la dernière étude du Statec.

Début juillet, le Statec avait également souligné un allongement du temps de travail à la suite de deux études menées sur les salariés résidents en 2019 et en pleine crise covid.

L'Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg avait également noté que la durée prestée par les télétravailleurs contraints ou volontaires ajoutait quatre heures de plus aux missions hebdomadaires, soit pour une semaine de cinq jours: 48 minutes quotidiennement.



