32 morts suite à une collision de trains en Grèce

Au moins 32 personnes ont péri et 85 ont été blessées mardi soir en Grèce dans une collision entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, ont annoncé les pompiers.

(AFP) - La Grèce est sous le choc mercredi après une violente collision dans la nuit entre deux trains qui a fait 32 morts et laissé sur les voies des wagons pulvérisés et calcinés.

Des dizaines de sauveteurs et de pompiers s'affairent autour d'au moins deux carcasses de locomotive en partie calcinées tandis que d'épaisses fumées s'échappent d'autres wagons accidentés et renversés sur le côté, a constaté l'AFP.

Le wagon-restaurant du train de passagers, qui effectuait la liaison entre Athènes et Thessalonique, la deuxième ville de Grèce dans le nord du pays, a pris feu lors de cette collision dont l'origine est encore inconnue.

Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie Témoignage d'un secouriste

Plus loin, des dizaines de camions de pompiers et d'ambulances sont déployés en bordure de la voie ferrée, qui longe une route dans la vallée de Tempé, au nord de la ville de Larissa (centre), à 200 km d'Athènes.

«Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. C'est une tragédie. Cinq heures après, on continue de trouver des corps», confie à l'AFP, essoufflé, un secouriste après avoir extirpé deux corps d'un wagon sous une épaisse fumée.

Les médias grecs en parlent comme de la pire tragédie ferroviaire que le pays n'ait jamais connue.

Le bilan provisoire des pompiers fait état de 32 morts et 85 blessés, dont 53 étaient toujours hospitalisés mercredi matin.

«Le nombre de morts risque d'être très élevé», souligne le gouverneur de la région, Kostas Agorastos. «Les wagons 1 et 2 n'existent plus du tout», dit-il sur la chaîne Skaï TV.

Les pompiers ne peuvent pas accéder à un wagon, plus loin. Sous la violence du choc, il a été presque entièrement pulvérisé par un autre wagon qui l'a chevauché.

D'impressionnantes images montrent un wagon calciné et la carcasse d'un autre portant l'inscription «Hellenic train».

Quelque 150 pompiers ont été mobilisés, aidés de grues et de mécaniciens pour essayer de dégager les débris et soulever les wagons renversés.