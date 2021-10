Produire davantage et «redevenir une grande nation d'innovation»: Emmanuel Macron a levé le voile mardi sur un plan d'investissement fixant la mission de gagner la «bataille de l'indépendance» d'ici 2030.

30 milliards d'euros pour relancer la France

(AFP) - «Si on ne réindustrialise pas le pays, on ne pourra redevenir une nation d'innovation et de recherche.» Tel a été le leitmotiv suivi, mardi, par le président de la République qui a présenté son plan «France 2030». Deux heures durant, Emmanuel Macron a ainsi exposé sa vision pour les années à venir devant près de 200 chefs d'entreprise, ministres, élus, étudiants et chercheurs, réunis à l'Elysée. Et cela à six mois tout juste de la prochaine élection présidentielle pour celui qui ne s'est pas encore déclaré candidat à sa propre succession.

«Nous devons augmenter la capacité de l'économie français à croître par l'innovation», notamment pour continuer à «financer notre modèle social», a-t-il ajouté. Face à la concurrence mondiale pour la maîtrise des technologies d'avenir, «France 2030» vise ainsi à créer les champions français de demain dans les technologies d'avenir, en particulier en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.

Sur les 30 milliards d'euros mobilisés sur cinq ans, 8 milliards iront au secteur de l'énergie, pour devenir un «leader de l'hydrogène vert» d'ici 2030, avec la construction de «deux gigafactories ou électrolyseurs», poursuivre la décarbonation de l'industrie ou encore développer le nucléaire de demain. La France investira notamment un milliard d'euros pour développer des petits réacteurs nucléaires.

Quatre milliards d'euros seront aussi consacrés à la mobilité propre, avec notamment l'objectif de «produire en France 2 millions de véhicules électriques et hybrides» d'ici 2030, a indiqué Emmanuel Macron, en appelant les constructeurs automobiles à œuvrer en ce sens. «Les 30 dernières années ont été cruelles pour notre industrie automobile», a-t-il noté, avec la chute des capacités de production en France.

Certains estiment que le nucléaire est fini et dépassé. Je ne suis pas d'accord.

L'alimentation de demain et la santé, notamment pour la production de 20 biomédicaments contre les cancers ou les maladies chroniques et de dispositifs médicaux de pointe seront aussi au cœur de «France 2030». Deux milliards d'euros d'investissements sont destinés à des innovations de «rupture» dans l'agriculture, en particulier dans «la robotique, le numérique et le génétique».

Non au «nationalisme excessif»

Pour atteindre la dizaine d'objectifs fixés, il faudra aussi «sécuriser les conditions» de la réussite, avec une mobilisation massive sur divers secteurs clés, comme la sécurisation de l'accès à certains matériaux critiques (lithium, nickel, etc.). Au moment où la France et le monde font face à une pénurie de semi-conducteurs, 6 milliards d'euros seront consacrés à développer une production nationale de composants clés. Par ailleurs, 2,5 milliards d'euros seront dédiés à la formation des «talents» de demain et à l'amélioration du financement des start-up industrielles.

La logique de «France 2030» est de «reprendre en main le destin de la France et de l'Europe», a insisté le chef de l'Etat, fustigeant toutefois «ceux qui pleurent, qui plaident le nationalisme excessif», tout en rappelant que le modèle social français devrait continuer à se «moderniser».