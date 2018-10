Une consultation citoyenne sur la mobilité transfrontalière en 2030 a eu lieu à Metz. De la création de zones franches pour les entreprises au covoiturage facilité par des outils fiscaux, les participants ont proposé plusieurs idées à la ministre française des Transports, Elisabeth Borne.

International 4 min.

2030: comment les frontaliers iront-ils travailler?

Anne FOURNEY Une consultation citoyenne sur la mobilité transfrontalière en 2030 a eu lieu à Metz. De la création de zones franches pour les entreprises au covoiturage facilité par des outils fiscaux, les participants ont proposé plusieurs idées à la ministre française des Transports, Elisabeth Borne.

Proposer des idées et des solutions, en tant que citoyen européen: c'est le principe, normalement, d'une consultation citoyenne. Elles ont cours depuis avril dans les 27 pays membres et s'achèvent fin octobre.

Une consultation citoyenne sur le thème "Comment imaginez-vous la mobilité transfrontalière en 2030" a été proposée à Metz vendredi. Le rendez-vous était fixé à 16h30, un horaire qui a fait l'objet de critiques de la part des frontaliers. Pour être à 16h30 à Metz, il faut compter une heure de trajet, que ce soit en voiture ou en train, et pouvoir quitter son travail avant 15h30.



Sur 75 inscrits, selon la Dreal (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), organisatrice de cette rencontre, environ la moitié était présente. La présence d'Elisabeth Borne était annoncée, ministre de la Transition écologique et solidaire chargée des Transports. Dans son allocution, la ministre a précisé qu'elle avait "conscience que l'horaire de cette réunion n'a pas forcément convaincu". Contrainte de l'agenda oblige.

Les participants ont été invités à travailler en groupes afin de faire émerger leur vision des grands enjeux à venir et de proposer des solutions à envisager. Chaque groupe a ensuite présenté rapidement le fruit de ses réflexions.

Les grands chantiers en cours

Le cap des 100.000 frontaliers français est franchi Le STATEC a annoncé ce lundi une hausse de l'emploi salarié. Les travailleurs frontaliers sont désormais 192.121 dont 100.299 Français.

En introduction, les grands chantiers en cours dans le domaine de la mobilité ont été passés en revue, rappelant au passage les problèmes majeurs des transports entre la France et le Luxembourg: l'A31 est saturée (avec une moyenne de 63.000 véhicules par jour), la ligne de train qui relie Metz à Luxembourg l'est tout autant (12.000 passagers par jour).

"En 2017, on compte 14.300 emplois de plus au Luxembourg, soit dix fois plus que la Moselle et la Meurthe-et-Moselle réunies", a déclaré Patricia Gout, directrice de l'AGURAM (Agence d'urbanisme d'agglomérations de Moselle) dans sa présentation.

D'ici 2030, la capacité de transport des TER sera multipliée par deux, les cars offriront 3 à 5.000 places supplémentaires, l'A31 bis sera peut-être une réalité… Ce qui permet d'envisager, a priori, 23.000 places de plus. Or les statistiques tablent sur 40.000 frontaliers français supplémentaires en 2030, alors que la barre des 100.000 vient d'être dépassée. Le problème et la solution évoluent parallèlement, sans que la solution parvienne à surpasser le problème.

Créer des "zones franches"

Les différents groupes ont proposé leurs idées face aux problèmes de mobilité qui touchent la Grande Région. Certaines ont été avancées par plusieurs groupes, comme: harmoniser la fiscalité dans des sortes de "zones franches" au-delà des frontières luxembourgeoises, afin de permettre à des entreprises implantées au Luxembourg de décentraliser leurs bureaux. La majorité des emplois est concentrée à Luxembourg-Ville. Un point délicat et complexe, selon la ministre: "L'écart des charges fiscales et sociales n'est pas un sujet simple", a-t-elle commenté.



L'idée est de limiter les déplacements des salariés. L'entreprise devrait se rapprocher d'eux. Aujourd'hui c'est l'inverse qui se passe. Un élément de solution pour résoudre les problèmes de mobilité serait donc de limiter les déplacements des salariés en regroupant les emplois en divers lieux sans qu'ils soient concentrés comme aujourd'hui autour de la ville de Luxembourg.



Favoriser le télétravail en modifiant la loi qui n'autorise, pour les Français, que 29 jours de télétravail par an pour le moment: "un sujet sur lequel il faut travailler", a reconnu Elisabeth Borne.



Installer davantage d'espaces de coworking, mettre en service plus de bus à haut niveau de service (des bus qui permettent aux passagers de travailler confortablement avec accès wifi notamment), favoriser l'auto-partage et la mobilité électrique sont encore d'autres éléments de solution avancés.



Les groupes ont proposé aussi de développer l'habitat à proximité des frontières, de favoriser le covoiturage à l'aide d'outils fiscaux et d'accorder plus d'autonomie à la Grande Région. La ministre estime qu'il faut "permettre le rapprochement de la région Grand Est et des territoires voisins pour faciliter la gestion et la politique des transports".



Le gouvernement Bettel à Paris: enfin du concret pour les frontaliers Un séminaire intergouvernemental a eu lieu ce mardi matin à Paris dans le cadre de la visite d'Etat du Luxembourg en France. Des accords ont été signés entre les deux pays, notamment sur le cofinancement d'infrastructures pour le trafic frontalier. Explications de notre envoyée spéciale.

Supprimer les trains de fret et les TGV sur les voies du TER, améliorer encore la multimodalité, qui permet de passer facilement d'un mode de transport à un autre afin d'optimiser ses trajets. Concernant la ligne du TER Nancy-Metz-Luxembourg, Elisabeth Borne a suggéré, qu'étant donné les efforts faits par les deux pays dans le cadre du pack mobilité, "vous aurez un vrai RER", faisant allusion au protocole d'accord signé en mars entre le Luxembourg et la France. Pour mémoire, ce protocole a fixé plusieurs objectifs à la France et au Luxembourg, dont celui de multiplier par 2,5 le nombre de voyageurs.

Les frontaliers ont réclamé davantage de parkings de covoiturage, un engagement qui fait aussi partie du protocole d'accord.

Les idées ainsi rassemblées seront traitées et restituées aux chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'UE en amont du conseil européen de décembre 2018. La synthèse des propositions sera visible sur le site quelleestvotreeurope.fr. Il est encore possible d'y ajouter ses propositions.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.