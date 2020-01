En province ou dans la capitale, le quatrième jour de manifestations a donné l'occasion aux opposants de se rassembler.

200.000 à défiler contre la réforme des retraites



(AFP) En dehors de Paris, plus de 120.000 personnes ont manifesté jeudi dans près d'une trentaine de villes de l'Hexagone contre la réforme des retraites, selon un décompte réalisé à partir des chiffres communiqués par la police ou les préfectures. Quasiment toutes les villes s'inscrivaient en deçà de la jauge de la première journée de contestation, le 5 décembre dernier. Les cortèges avaient alors rassemblé 806.000 personnes dans toute la France, Paris compris, selon le ministère de l'Intérieur.

A Metz, la manifestation organisée à partir de la place Mazelle a mobilisé près de 5.000 opposants au projet de réforme. Dans le cortège, on notait la présence de plusieurs dizaines d'avocats, également touchés par le projet du gouvernement. Même si le nombre de participants était là aussi plus faible que lors des mouvements précédents, la colère et la grève (36ème jour) ont encore des effets sensibles.

Ainsi, ce jeudi, seuls 123 trains TER assuraient les liaisons Nancy-Metz-Luxembourg (contre 213 habituellement programmés); 50% des bus et trams messins étaient à l'arrêt, près de 70 écoles maternelles et élémentaires n'ont pas accueilli d'élèves, etc.

Ils étaient 22.000 à Marseille, 14.000 à Toulouse, 10.000 à Bordeaux. Dans l'Ouest, assez mobilisé, Nantes a rassemblé 8.400 personnes. Des milliers de personnes ont également marché dans les rues de Béziers (6.500), Clermont-Ferrand (6.000), Tours (5.600), Pau (5.200), Bayonne (5.000), Limoges (4.000), Perpignan (3.800), Besançon, Avignon et Nice (3.500), Orléans (3.100), Saint-Nazaire, Périgueux, Angoulême (3.000), Agen (1.700) , Digne (1.400), Auch (1.500), Guéret (1.400), Tulle (1.000).

«Tout est ouvert» sur la question de l'âge pivot dans le débat sur la réforme des retraites, a estimé le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, soulignant que l'important est «d'atteindre l'équilibre financier en 2027». «Aujourd'hui, la mesure (l'âge pivot à 64 ans, NDLR) figure» dans le projet de loi que le gouvernement à transmis au Conseil d'État, «mais je crois vraiment que c'est un détail», a indiqué Jean-Baptiste Djebbari. C'est pourtant là, un des points les plus contestés.