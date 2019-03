Les "gilets jaunes" ont manifesté samedi dans plusieurs grandes villes de France, près de quatre mois après le début du mouvement.

16e acte pour les "gilets jaunes"

(AFP) - Les «gilets jaunes» ont défilé samedi en rangs clairsemés pour leur acte 16, émaillé de quelques heurts en régions, en espérant une mobilisation massive en mars pour marquer la fin du débat national qu'ils contestent et les quatre mois de leur mouvement social.

Au total, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 39.300 manifestants en France, dont 4.000 à Paris, en repli par rapport à la semaine dernière où 46.600 personnes avaient été recensées, dont 5.800 dans la capitale. Ces chiffres officiels sont régulièrement contestés par les «gilets jaunes».

A Paris, le cortège parti de l'Arc de Triomphe et auquel participaient les figures Éric Drouet et Maxime Nicolle, était pour la première fois encadré par des «gilets jaunes» faisant la sécurité à moto. S'il s'est déroulé sans incident, un homme a été blessé au visage en marge du cortège, «probablement» par un tir de LBD selon des sources concordantes, et une enquête judiciaire confiée à «la police des polices» a été ouverte.

La statue de la Liberté rhabillée à Colmar

Le lanceur de balle de défense est l'objet de vives controverses en France pour le nombre de blessés graves qu'il a provoqués depuis le début du mouvement social le 17 novembre. A Nantes (au moins 1.800 manifestants), Toulouse (quelques milliers) et Bordeaux (4.000 manifestants), les défilés ont été émaillés de heurts avec les forces de l'ordre qui ont interpellé une quinzaine de personnes dans chacune de ces villes.

Les "gilets jaunes" à Colmar, en Alsace. Photo: AFP

De nombreux manifestants interrogés par l'AFP ont dit placer leurs espoirs dans la mobilisation du 16 mars, présentée par les figures historiques du mouvement comme une journée clé. Partie d'un ras-le-bol contre la hausse des taxes et pour davantage de pouvoir d'achat, le mouvement s'est étendu à des revendications hétéroclites.



L'une des images de la journée restera celle de «gilets jaunes» à Colmar qui ont enfilé une veste fluo géante sur la réplique de la statue de la Liberté. Un «gilet jaune» a par ailleurs porté plainte à Paris pour «entrave à la liberté de manifester» et «privation de liberté illégale» après avoir été placé en garde à vue avant la manifestation du 26 janvier. Et une information judiciaire a été ouverte à Marseille après la mort à l'hôpital en décembre 2018 d'une octogénaire, touchée la veille chez elle par un tir de grenade lacrymogène en marge de manifestations.