La région francophone veut rattraper son retard sur ses voisins: d'ici 2020, 436 radars fixes seront installés sur ses routes.

International 2 min.

167 nouveaux radars à venir en Wallonie

Sophie WIESSLER La région francophone veut rattraper son retard sur ses voisins: d'ici 2020, 436 radars fixes seront installés sur ses routes.

D'ici la fin de l'année, 167 nouveaux radars viendront fleurir les routes de Wallonie, selon nos confrères de Sudpresse. Plus précisément, 395 radars fixes, 24 radars tronçon et 17 radars feu seront implantés au second semestre de l'année, à un rythme soutenu.



Au total, ce sont pas moins de 436 radars installés dans la région francophone entre 2018 et 2020. Un chiffre qui paraît, au premier abord, important, mais qui l'est beaucoup moins comparé à la Flandre et ses 1.450 radars. La Wallonie semble donc vouloir rattraper son retard, et vite.

Près des communes

En 2017, 10.939 accidents corporels ont eu lieu sur les routes wallonnes, tandis que le nombre de personnes tuées est en recul (-8 % pour la Wallonie), selon SPF-Mobilité et Transports. Des chiffres que la police belge veut voir à la baisse.

«Les radars seront placés sur les grands axes de pénétration dans les communes», explique ainsi Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias, à nos confrères belges, ajoutant: «ce sont des axes empruntés tous les jours par des gens qui rentrent dans la ville, mais qui, aux heures de pointe, permettent des vitesses inadaptées».

Réduire les accidents

Le porte-parole justifie l'installation de ces dispositifs en faisant référence à une étude réalisée en Flandre qui montre que les «radars automatiques réduisent les accidents graves de 20 à 30%, tandis que les radars tronçon portent cette baisse à 50%».

Une analyse également partagée du côté français, où la dégradation des radars a «amplifié la hausse de la mortalité routière», selon la Sécurité routière française.

Cinquième pays d'Europe le mieux équipé

Avec ces 167 nouveaux radars, la Belgique avance donc ses pions dans le classement des 15 pays ayant le plus de radars fixes: le Royaume figure déjà à la cinquième place de ce classement:

De nouveaux radars au Luxembourg d'ici la fin de l'année

La Wallonie n'est pas la seule à s'activer pour multiplier les radars sur ses routes. Le Grand-Duché va également inaugurer à l'automne prochain un radar tronçon, le premier sur le territoire national.

Il sera notamment utilisé pour le projet pilote sur la N11, qui couvrira un tronçon de 4 km avant Waldhof.



798.000 véhicules flashés en trois ans En service depuis le 16 mars 2016, les premiers radars au Luxembourg ne chôment pas. Quel impact ont-ils eu sur nos routes? Quelle suite pour les prochaines années? Réponses.

Contrairement aux systèmes classiques, ceux-ci ne mesurent pas seulement la vitesse en un point précis, mais bien la vitesse moyenne sur une certaine distance et la comparent ensuite avec la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de route. Ces nouveaux appareils devraient dissuader les conducteurs d'accélérer de nouveau immédiatement après avoir passé le radar.

La mise en place de radars de feux, comme voulu dans la stratégie «Vision zéro» est toujours d'actualité. Mais «la priorité est donnée au radar-tronçon de Waldhaff» avant toute chose, explique le ministère de la Mobilité.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.