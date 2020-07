Le président de la République française n'aura guère laissé de temps à son nouveau Premier ministre pour former son équipe. Trois jours et voilà le troisième gouvernement sous l'ère Macron annoncé ce lundi.

16 ministres pour le nouveau gouvernement français

(pj avec AFP) - Trois jours, et pas un de plus. Jean Castex, le nouveau Premier ministre français n'a pas tardé à faire valider la composition du nouveau gouvernement aux commandes de la France. Lundi, en début de soirée, la liste composée des 16 ministres, 14 ministres délégués et d'un secrétaire d'Etat présentée aux Français. Une trentaine de politiques ou de personnalités issues de la société civile (à l'exemple de l'avocat Eric Dupond-Moretti) que le Président Emmanuel Macron réunira dès mercredi. Un constat: tant pis pour ceux qui espéraient une ouverture vers la gauche ou les figures de l'écologie... La barre est plutôt mise à droite.

Par ordre protocolaire, ont été désignés ministres:

à l'Europe et aux Affaires étrangères: Jean-Yves Le Drian

à la Transition écologique: Barbara Pompili

à l'Education nationale, jeunesse et sports: Jean-Michel Blanquer

à l'Economie, finances et relance: Bruno Le Maire

aux Armées: Florence Parly

à l'Intérieur: Gérald Darmanin

au Travail, emploi et insertion: Elisabeth Borne

à l'Outre-mer: Sébastien Lecornu

à la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales: Jacqueline Gourault

à la Justice: Eric Dupond-Moretti

à la Culture: Roselyne Bachelot

à la Solidarité et Santé: Olivier Véran

à la Mer: Annick Girardin

à l'Enseignement supérieur, recherche et innovation: Frédérique Vidal

à m'Agriculture et alimentation: Julien Denormandie

Transformation et fonction publique: Amélie de Montchalin (ex-secrétaire d'Etat aux Affaires européennes)

Parmi les noms avancés pour les postes de ministres délégués, il est à retenir la nomination au Commerce extérieur et attractivité de Franck Riester (ancien ministre de la Culture), et de Jean-Baptiste Djebbari aux Transports. Le nom de ce dernier avait été évoqué dernièrement, à propos de son passé de directeur des opérations aériennes de la compagnie JetFly, installée au Luxembourgeoise.

9 Bruno Le Maire conserve sa place au ministère des Finances et de l'Economie. Un partenaire connu donc pour Pierre Gramegna et Franz Fayot, ses homologues luxembourgeois. Photo : AFP

