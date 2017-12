(AF) - Ce dimanche 10 décembre, c'est la Journée des Droits de l'Homme. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme a été publiée le 10 décembre 1948. Son 70e anniversaire sera célébré l'an prochain.

Elle existe aujourd'hui en plus de 500 langues, ce qui en fait le document le plus traduit au monde, selon le Guinness des Records. La DUDH "présente des valeurs universelles et un idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations. Elle établit l’égalité en dignité et en valeur de tous les êtres humains", rappelle le site des Nations Unies.

Afin de relayer le message pacifique de respect des individus, les Nations Unies incitent chacun à lire un article de la DUDH en vidéo et à la poster sur son site: il suffit de cliquer sur le cadre situé sur la droite de la page qui permet d'enregistrer sa vidéo directement.

Pour lire la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, cliquez ici.

