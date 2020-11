1.800 milliards d'euros pour l'Europe de l'après-covid

Pour «transformer le défi de la pandémie en une opportunité de relance», la Commission européenne a débloqué mardi le plus gros budget jamais financé. Une importante enveloppe qui servira à la transition verte et numérique des Etats membres.

Pour «transformer le défi de la pandémie en une opportunité de relance», la Commission européenne a débloqué mardi le plus gros budget jamais financé. Une importante enveloppe qui servira à la transition verte et numérique des Etats membres.

(ASdN) - Une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. Tel est l'objectif de l'accord conclu mardi entre le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne (UE) au sein du Conseil. Au total, une enveloppe de 1.800 milliards d'euros est prévue pour financer les mesures. Soit le budget le plus important jamais financé par l'UE et NextGenerationEU, l'instrument temporaire pour la relance, lancé en mai 2020 et visant à répondre à la crise.

Ce budget inédit se veut ainsi «adapté non seulement aux réalités d'aujourd'hui, mais aussi aux incertitudes de demain», précise le communiqué. Concrètement, plus de 50% des fonds soutiendront la modernisation via des mesures dans des domaines tels que la recherche et l'innovation, les transitions climatique et numérique justes ou encore le programme pour une Europe numérique.

La récession historique au sein de l'UE se confirme Après un premier semestre marqué par les confinements, puis «un rebond vigoureux» avec la levée progressive des mesures sanitaires, l'économie de la zone euro affronte ce que la Commission nomme «des perturbations». Au Luxembourg, l'année devrait s'achever avec un recul de 4,5% du PIB.

30% des fonds de l'UE seront quant à eux consacrés à la lutte contre le changement climatique, «soit la part du budget de l'UE la plus élevée jamais enregistrée», précise le communiqué. Une attention particulière est également accordée à la protection de la biodiversité et à l'égalité hommes-femmes.

Les différentes mesures contribueront ainsi à «reconstruire l'Europe de l'après covid-19». La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen voit même ce plan de relance comme un tremplin pour «transformer le défi de la pandémie en une opportunité de relance, sous l'impulsion de la transition verte et numérique.»

