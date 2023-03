Encadrement plus strict du démarchage téléphonique et cigarettes plus chères en France, augmentation du prix de l'examen du permis de conduire et extension de l'utilisation des éco-chèques en Belgique: les changements sont nombreux ce 1er mars.

Voici tout ce qui change en France et en Belgique ce 1er mars

Mélodie MOUZON Encadrement plus strict du démarchage téléphonique et cigarettes plus chères en France, augmentation du prix de l'examen du permis de conduire et extension de l'utilisation des éco-chèques en Belgique: les changements sont nombreux ce 1er mars.

Avec le début du mois de mars arrive la fin de l'hiver. Mais également plusieurs changements au niveau législatif et dans la consommation de certains produits. Tour d'horizon des nouveautés en France et en Belgique.

France

Plafonnement des prix dans les stations-service TotalEnergies

TotalEnergies plafonne à partir de ce mercredi le prix du litre d'essence sans plomb ou de diesel à 1,99 euro dans les 3.400 stations-service que compte le groupe en France. La mesure, qui ne concerne pas les produits haut de gamme Excellium diesel et l'essence sans plomb 98, sera en vigueur jusqu'à la fin de l'année au moins. Actuellement, les prix sont loin d'atteindre ce plafond.

L'entreprise avait été mise sous pression par le président français de faire un «geste» après avoir engendré des bénéfices records en 2022.

Un cadre plus strict pour le démarchage téléphonique

Le démarchage commercial par téléphone sera strictement encadré à partir de ce mercredi. Il sera désormais interdit d'appeler les particuliers pendant les week-ends et lors des jours fériés. Cela ne sera autorisé que du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h.



Il sera également interdit de contacter une même personne plus de quatre fois par mois. Enfin, si un consommateur refuse le démarchage lors du premier appel, le commercial aura interdiction de le contacter durant une période d'au moins 60 jours à compter du refus.

Le prix des cigarettes augmente

Dès ce 1er mars, fumer coûtera plus cher en France. Le paquet de 20 cigarettes, qui coûte aux alentours de 10 euros, va augmenter d'une cinquantaine de centimes. L'augmentation sera encore plus importante pour le tabac à rouler, qui va prendre un euro supplémentaire par paquet.

Une mesure qui entre dans la stratégie de la Première ministre Elisabeth Borne d'instaurer une augmentation progressive du prix du paquet de cigarettes, qui devrait atteindre 11 euros en 2024, pour mieux lutter encore contre les ravages du tabagisme.

Transparence totale sur l'égalité professionnelle

Les entreprises de 50 salariés et plus devront avoir calculé et publié leur index de l'égalité professionnelle sur leur site internet. Ce dernier permet de mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. En cas d'indice inférieur à 75 points sur 100, les entreprises devront prendre des mesures pour rectifier le tir.

Le taux du prêt Action Logement augmente

Le prêt Action Logement voit ce 1er mars son taux augmenter à 1,5%, au lieu de 0,5%. Ce prêt est attribué aux salariés du privé les plus modestes et s'élève à maximum 40.000 euros. Il peut être contracté pour un projet tel que l'acquisition ou la construction d'un logement.

Le remboursement des tests covid réduit

Les tests covid ne seront plus entièrement et systématiquement pris en charge par la Sécurité sociale auprès des Français vaccinés. La prise en charge gratuite ne bénéficiera plus qu'à certaines catégories de la population, comme les personnes de plus de 65 ans, les mineurs ou encore les soignants. La distinction entre vaccinés et non-vaccinés va également disparaître.

En Belgique

Les examens pour le permis de conduire plus chers

Les apprentis conducteurs vont devoir débourser plus dès ce 1er mars pour obtenir leur permis de conduire en Wallonie. En effet, les prix des examens pour le permis voiture, moto et véhicule agricole augmentent. Les permis C (camion) et D (autobus) ne sont pas concernés.

Pour le permis B, le prix de l'examen théorique passe de 15 à 16 euros alors que celui de l'épreuve pratique passe de 36 à 40 euros. Le test de perception des risques passe également de 15 à 16 euros.

Le menottage des mineurs plus encadré

Fini de menotter les mineurs à tout va. À partir de ce 1er mars, passer les menottes aux mains de jeunes de moins de 18 ans sera interdit, sauf dans deux circonstances et qu'à titre exceptionnel: lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance d'un détenu ou lors de la surveillance d'une personne arrêtée administrativement ou judiciairement.

Les téléviseurs 8K interdits à la vente

Un nouveau barème énergétique établi par la Commission européenne entre en vigueur en Belgique. Baptisée «EEI» (Energy Efficiency Index, NDLR), cette réglementation impose aux appareils électroniques une consommation maximale à ne pas dépasser. Les téléviseurs 8K vont donc être interdits à la vente sur le Vieux Continent.

Extension de l'utilisation des éco-chèques

Dès ce 1er mars, l'utilisation des éco-chèques va être étendue. Ils pourront être utilisés pour l'achat de gros appareils électroménagers d'occasion, peu importe leur performance énergétique, ou de tout produit affichant les labels FSC ou PEFC, synonymes de gestion durable des forêts. Il sera également possible de payer une place de stationnement ou un abonnement à un parc à vélos avec des éco-chèques.

