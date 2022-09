Si le Luxembourg abandonne la remise à la pompe à partir de ce jeudi, la ristourne en France passera par contre à 30 centimes dès ce 1er septembre. Ce n'est pas le seul changement à entrer en vigueur. Tour d'horizon au Luxembourg, en France et en Belgique.

Grande Région 3 min.

Don de gamètes, deux-roues, remise à la pompe

Voici tout ce qui change ce 1er septembre

Si le Luxembourg abandonne la remise à la pompe à partir de ce jeudi, la ristourne en France passera par contre à 30 centimes dès ce 1er septembre. Ce n'est pas le seul changement à entrer en vigueur. Tour d'horizon au Luxembourg, en France et en Belgique.

(m. m. avec AFP et Belga) - Comme chaque premier jour du mois, plusieurs réformes et procédures entrent en application. Si le mois de septembre est synonyme de rentrée pour les élèves, ce n'est pas le seul changement à intervenir.

«Devons-nous faire le plein d'essence à Longwy?» Ce mercredi 31 août, le rabais à la pompe prend officiellement fin au Luxembourg, alors qu'à partir du 1er septembre la remise carburant passera à 30 centimes en France. De quoi faire craindre la fin du tourisme à la pompe au Grand-Duché?

Au Luxembourg

Fini depuis ce jeudi la réduction de 7,5 centimes à la pompe. Alors que les pays voisins ont décidé de prolonger cette mesure pour alléger la facture carburants des ménages, le Luxembourg a décidé de ne plus accorder de rabais à la pompe. Le résultat ne s'est pas fait attendre puisque le prix du Super 95 a augmenté ce jeudi de plus de 8 centimes.

Le ministre de l'Énergie Claude Turmes (Déi Gréng) a justifié l'arrêt de la remise de 7,5 centimes dans une réponse parlementaire posée par le député Fred Keup (ADR), qui craignait un tourisme à la pompe inversé vers la France.

En France

À partir de ce 1er septembre, la remise à la pompe sur les carburants doit passer à 30 centimes le litre, contre 18 centimes actuellement. Elle baissera ensuite à 10 centimes en novembre-décembre. Rappelons également que les stations TotalEnergies appliqueront une remise supplémentaire de 20 centimes.

C'est aussi à partir de ce jeudi que les enfants nés d'un don de sperme ou d'ovocyte pourront plus facilement, à l'âge adulte, connaître l'identité de «leur» donneur. Pour faciliter «l'accès aux origines personnelles», les donneurs devront consentir à ce que leur identité soit, à l'avenir, communiquée aux enfants majeurs qui le souhaiteraient. Une commission va également être mise en place pour aider les adultes d'aujourd'hui qui recherchent leur géniteur.

Dès ce 1er septembre, la résiliation d'une assurance emprunteur sera ouverte à tous. Pour les contrats souscrits avant le 1er juin, cela n'était auparavant possible que la première année ou à chaque date anniversaire. Pour résilier, il faut toutefois trouver un contrat offrant des garanties au moins équivalentes.

Enfin, le «bonus malus», destiné à lutter contre l'abus de contrats courts, va s'appliquer dès ce mois de septembre sur les cotisations patronales mais il ne concernera la première année que 18.000 entreprises dont un gros tiers seront pénalisées. La mesure était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

En Belgique

À partir du 1er septembre, un chômeur de longue durée pourra conserver 25% de son allocation pendant trois mois s'il occupe un emploi en pénurie ou trouve un poste dans une autre région.

Dès ce jeudi également, l'abonnement TEC ne coûtera plus que 12 euros par an pour les 18-24 ans, les plus de 65 ans et les BIM (Bénéficiaire de l'Intervention Majorée). Cet abonnement est valable sur tout le réseau des TEC en Wallonie, y compris les lignes Express.

La quasi-gratuité pour les jeunes de 18 à 24 ans, qui avaient déjà obtenu 70% de réduction, avait été initialement prévue pour la rentrée 2023 mais a été avancée par le gouvernement wallon à 2022.

Autre changement, au niveau judiciaire cette fois: à partir de ce 1er septembre, toutes les peines de prison de 2 à 3 ans seront exécutées. L'an prochain, ce sera au tour des peines de moins de 2 ans.

Cette mesure concrétise la volonté affichée par le ministre belge de la Justice de mettre un terme à l'inexécution des courtes peines. Vincent Van Quickenborne en avait toutefois repoussé l'application, à diverses reprises, par crainte d'aggraver la surpopulation carcérale.

La Wallonie se dote à partir de ce jeudi d'un plan contre les logements inoccupés. Concrètement, les gestionnaires de réseau de distribution seront habilités à communiquer aux pouvoirs locaux les consommations de certains logements soupçonnés d'être inoccupés.

Enfin, le médicament contre la mucoviscidose Kaftrio, très coûteux, sera désormais remboursé intégralement pour les plus de 12 ans.