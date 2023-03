Il y en a toujours un de moins à circuler le soir que le matin. Les trains de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg sont toujours peu nombreux sur les rails, alors que les cheminots entament leur troisième semaine consécutive de grève.

Grande Région 4 min.

Mobilité

Voici pourquoi il y a toujours un train en moins le soir sur le sillon lorrain

Laura BANNIER Cela n’aura pas échappé aux usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg: moins de trains circulent le soir par rapport au matin. Voici pourquoi.

Il s'agit d'un détail qui n'aura échappé qu'à peu d'usagers lors de la planification de leur trajet domicile-travail du lendemain, ces dernières semaines. Les trains entre la France et le Luxembourg se font plus rares lors du trajet retour, le soir, à destination de Metz ou de Nancy, que lorsqu'il s'agit de se rendre au Grand-Duché, le matin. Une situation particulièrement saisissante lors des périodes de mouvements sociaux.

TER Nancy-Metz-Luxembourg: «Beaucoup de décisions auraient déjà pu être prises» Entre la SNCF et les usagers, ce n'est pas forcément le grand amour. Alors, le 14 février, Virgule.lu a réuni Jean Riconneau, secrétaire syndical CGT-Cheminots, et Dimitri Janczak, membre de l'association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg.

Ainsi, les journées les plus fortement perturbées peuvent se révéler éprouvantes au moment de regagner la Lorraine. Si cinq trains circulent le matin, au lieu de la quinzaine effectuant habituellement la liaison entre Metz et le Luxembourg, seuls quatre TER permettront aux frontaliers de rentrer chez eux le soir. De quoi promettre des rames particulièrement surchargées d'usagers désirant voyager.

Parfois, ces derniers sont même trop nombreux pour que le train ne puisse quitter la gare de Luxembourg-Ville. C'est ce qu'il s'est passé lundi dernier, le 13 mars, peu après 17h. La police grand-ducale a été forcée d'intervenir sur un TER à destination de Metz. Surchargé, le train n'a pu prendre le départ que lorsqu'une poignée de volontaires ne se résigne à en descendre et accepte ainsi de prendre le prochain.

Une contrainte matérielle

Si ce lundi 13 mars sept trains avaient circulé vers le Luxembourg le matin, seuls six avaient regagné la France le soir. Ce lundi 20 mars, le contraste est un peu plus visible. Alors que treize trains ont effectué un trajet entre Nancy, Metz, ou Thionville et le Luxembourg lors de la pointe du matin, seuls dix sont inscrits sur la fiche horaire dans le sens des retours.

«Ras-le-bol de voyager dans des conditions déplorables» Les multiples perturbations de cette semaine sur la ligne ferroviaire Metz-Luxembourg mettent un peu plus à cran les voyageurs. L'une d'entre eux a lancé une pétition en ligne pour exprimer son ras-le-bol.

Ce déséquilibre, la SNCF l'explique par une simple contrainte matérielle. «Une rame reste au Luxembourg pour permettre la circulation du premier train le lendemain matin vers la France», indique la compagnie ferroviaire, qui rappelle par ailleurs que lors des journées de grève, «le plan de transport est établi en fonction du nombre de ressources disponibles». La circulation des trains requiert ainsi suffisamment d'agents disponibles, qu'ils soient conducteurs ou agents de bord, mais également l'ouverture des postes d'aiguillage.

Un tel impératif pourrait-il exceptionnellement être levé en période de mouvement social, afin d'éviter à certains usagers de devoir être débarqués du train qu'ils comptaient emprunter? La réponse de la SNCF est négative. «Nous sommes tenus d'utiliser les sillons qui nous sont accordés par SNCF Réseau», fait savoir l'entreprise.

Les perturbations se poursuivent

Alors que les abonnés du réseau TER de la région Grand Est bénéficient d'une réduction de 50% sur leurs abonnements pour une durée de trois mois depuis le mois de février, une compensation supplémentaire en raison des perturbations liées au mouvement social n'est, pour l'heure, pas envisagée. «En effet, c'est le Conseil régional Grand Est qui prend ce genre de décision et qui demande à TER Grand Est de l'appliquer», rappelle la SNCF.

Du côté de la circulation des trains, aucune éclaircie n'est à prévoir dans l'immédiat pour les usagers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg. Ces derniers ont été prévenus par mail, dimanche 19 mars, que le trafic «restera fortement perturbé cette semaine en raison d'un mouvement social national interprofessionnel».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Ce mardi 21 mars, les frontaliers français pourront compter sur dix trains pour se rendre au Grand-Duché à partir de Metz entre 5h07 et 8h47. Deux d'entre eux seront en provenance de Nancy, d’où ils partiront à 5h58 et 6h28. Deux TER supplémentaires permettront de rejoindre Luxembourg-Ville à partir de Thionville, à 5h16 et 7h03. Dans le sens des retours, seuls dix trains partiront vers la France, tous à destination de Metz. Les usagers souhaitant se rendre à Nancy devront effectuer un changement en gare de Metz.

Un plan de transport qui, s'il s'est amélioré par rapport aux précédentes semaines du mouvement social, pourrait de nouveau se dégrader, jeudi 23 mars, lors d’une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.