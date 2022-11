Cette mesure, originellement prévue pour être d'application au début de l'année 2023, sera plus que probablement reportée en 2025. Celle-ci concernera-t-elle l'ensemble des véhicules transitant par la Wallonie?

Vers une interdiction des véhicules polluants en Wallonie

Simon MARTIN

À l'instar du Luxembourg, la Belgique lutte âprement contre les émissions de CO2 afin de se plier à l'objectif européen de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030 et de parvenir à la neutralité climatique pour 2050. Et dans le plat pays, c'est la région bruxelloise qui s'est montrée pionnière.

En effet, depuis 2018, la région interdit progressivement les véhicules les plus polluants. La zone de basses émissions (LEZ pour Low Emission Zone) mise en place interdit donc les véhicules détériorant la qualité de l'air et qui, selon les estimations, causent 9.000 décès prématurés par an, en Belgique. Les conditions d'accès à cette zone se sont durcies d'année en année. Concrètement, les voitures Euro 4 et plus anciennes, c'est-à-dire les véhicules diesel immatriculés avant janvier 2011, sont interdites à Bruxelles depuis cette année.

Une première étape

Aujourd'hui, c'est au tour de la Wallonie d'emboîter le pas à Bruxelles. Enfin, pas tout de suite toutefois. En effet, si l'information était quelque peu passée inaperçue, les autorités politiques ont ainsi décidé de bannir les véhicules immatriculés avant 1996 du territoire wallon. Une première étape avant de suivre la feuille de route bruxelloise en interdisant davantage de véhicules au fil des années.

Toutefois, il semblerait que cette mesure ait déjà du plomb de l'aile. En effet, la ministre wallonne de l'Environnement belge Céline Tellier (Ecolo) a rétropédalé ce mardi en annonçant que la mesure ne serait finalement d'application qu'à partir de l'année 2025, un report qui doit permettre aux ménages concernés de se mettre en règle. «On vit une crise des prix sans précédent. Il me semble raisonnable de se dire qu'on se donne deux ans supplémentaires avec un impact minime sur la qualité de l'air, mais important financièrement pour les ménages concernés. Il est important de faire les choses bien et de prévoir des mesures d'accompagnement», a expliqué la ministre sur la chaîne LN24.

Les véhicules luxembourgeois bannis également?

Selon l'agence Belga, cette décision aura un impact minime sur la qualité de l’air puisqu'elle ne concerne que 4.500 ménages, soit 0,31% des véhicules en circulation. «Mais elle aura un impact économique fort sur les personnes concernées qui n'ont pas, en pleine crise, les moyens de racheter un véhicule», a ajouté la ministre.

La question est désormais de savoir si cette mesure concernera uniquement les anciens véhicules du parc wallon ou bien l'ensemble des véhicules transitant par la région, y compris les véhicules luxembourgeois. Contacté par notre rédaction, le cabinet de la ministre nous a fait savoir que cette mesure touchait tous les véhicules, de passage ou non en Wallonie, sans pour autant pouvoir le confirmer. En effet, d'ici son application en 2025, la loi aura encore largement le temps d'être débattue.

D'autant plus qu'aucune information n'a été dévoilée concernant la future législation en la matière et les risques auxquels s'exposent les resquilleurs. La Wallonie prendra-t-elle exemple sur son voisin bruxellois? Là, les contrôles se font de manière automatique via des caméras et l'amende pour les véhicules interdits grimpe à 350€. Une dérogation est toutefois possible. Pour cela, il faut toutefois s'acquitter d'un pass de 35€.

