Vers un été de galère pour les usagers du TER

Pascal MITTELBERGER Les frontaliers empruntant le train entre le sillon lorrain et Luxembourg le redoutaient, cela se confirme : l'été va être très compliqué. En raison de travaux menés par les CFL, les trains TER de la SNCF n'iront pas plus loin que Bettembourg et les horaires sont modifiés.

Le scénario redouté d'un été galère se dessine pour les usagers des trains reliant le sillon lorrain à Luxembourg. On savait déjà que des travaux menés par les CFL nécessitent l'arrêt de la circulation de tous les trains de la SNCF entre Bettembourg et la gare centrale de Luxembourg du 16 juillet au 11 septembre. On commence désormais à y voir plus clair sur les alternatives, les différentes étapes et les horaires.

Le chantier de la ligne Luxembourg-Bettembourg fini en 2026 L'ensemble des travaux préparatoires a été réalisé à l'heure actuelle. Cette nouvelle ligne va s'intégrer dans un nouveau concept d'exploitation national.

Du 16 juillet au 7 août

Tout d'abord, du 16 juillet au 7 août, tous les TER de la SNCF seront origine ou terminus Bettembourg. Le trajet entre Luxembourg et Bettembourg se fera uniquement par les bus des CFL. Ces derniers devraient communiquer très prochainement plus en détails sur les modalités de ces bus de substitution, notamment les arrêts qu'ils marqueront ou non, par exemple Howald. Avec ces perturbations, la durée du trajet Metz-Luxembourg passe de 45 minutes en moyenne à 1h10 voire 1h20... si les bus roulent correctement.

La fiche d'information diffusée par la SNCF sur les travaux. Document SNCF

A noter que les usagers de la ligne CFL Rodange-Luxembourg (L60) sont, eux aussi, concernés par ce barrage à Bettembourg du 16 juillet au 7 août.



Exemples d'horaires pour le lundi 18 juillet Le site internet du TER Grand Est est d'ores et déjà à jour et voici donc quelques exemples d'horaires (constatés ce vendredi 17 juin) pour la journée du lundi 18 juillet.

En matinée Metz 6h31, Thionville 6h57, Bettembourg 7h10, Luxembourg 7h41. Metz 7h02, Thionville 7h27, Bettembourg 7h40, Luxembourg 8h10. Metz 7h31, Thionville 7h57, Bettembourg 8h10, Luxembourg 8h41. Metz 8h01, Thionville 8h27, Bettembourg 8h40, Luxembourg 9h10. Metz 8h32, Thionville 8h58, Bettembourg 9h10, Luxembourg 9h41.

En fin de journée Luxembourg 17h16, Bettembourg 17h51, Thionville 18h04, Metz 18h29. Luxembourg 17h46, Bettembourg 18h21, Thionville 18h34, Metz 19h00. Luxembourg 18h19, Bettembourg 18h54, Thionville 19h07, Metz 19h33. Luxembourg 18h51, Bettembourg 19h26, Thionville 19h45, Metz 20h15. Luxembourg 19h10, Bettembourg 19h51, Thionville 20h06, Metz 20h32.

Du 8 août au 11 septembre

Ensuite, du 8 août au 11 septembre, les TER de la SNCF seront toujours origine ou terminus Bettembourg mais le trajet entre Luxembourg et Bettembourg pourra se faire par d'autres trains, à savoir ceux de la ligne 60 Rodange-Luxembourg. Avec cette correspondance en gare de Bettembourg, le temps de trajet annoncé est d'environ une heure, contre les 45 minutes habituelles.

Exemples d'horaires pour le mardi 16 août Le site internet du TER Grand Est est d'ores et déjà à jour et voici donc quelques exemples d'horaires (constatés ce vendredi 17 juin) pour la journée du mardi 16 août.

En matinée Metz 6h31, Thionville 6h57, Bettembourg 7h10, Luxembourg 7h28. Metz 7h02, Thionville 7h27, Bettembourg 7h40, Luxembourg 8h01. Metz 7h31, Thionville 7h57, Bettembourg 8h10, Luxembourg 8h28. Metz 8h01, Thionville 8h27, Bettembourg 8h40, Luxembourg 9h01. Metz 8h32, Thionville 8h58, Bettembourg 9h10, Luxembourg 9h28.



En fin de journée Luxembourg 17h34, Bettembourg 17h51, Thionville 18h04, Metz 18h29.

Luxembourg 18h02, Bettembourg 18h21, Thionville 18h34, Metz 19h00.

Luxembourg 18h32, Bettembourg 18h54, Thionville 19h07, Metz 19h33.

Luxembourg 18h02, Bettembourg 19h26, Thionville 19h45, Metz 20h15.

Luxembourg 19h32, Bettembourg 19h51, Thionville 20h06, Metz 20h32.





La SNCF fait savoir que «durant toute la durée des travaux les BUS RGTR 298, 299, 300, 301, 303 et 323 seront accessibles avec un titre TER Grand Est».

Les travaux du pont géant des CFL avancent bien Le week-end dernier, les CFL ont pu franchir une nouvelle étape dans la construction du pont qui, à la fin des travaux, figurera parmi les plus grands ponts ferroviaires du type « bow-string » en Europe.

Aucun TGV à Luxembourg de mi-juillet à fin août

Enfin, la SNCF informe «qu'aucun TGV ne desservira la gare de Luxembourg du 16 juillet au 28 août 2022 inclus. Ils auront Metz ou Thionville comme gare terminus ou gare de départ, le trajet entre ces gares sera réalisé en autocar.» Les informations affichées sur le site de la SNCF «tiennent déjà compte de l'allongement du temps de parcours».

