Un budget de 2,5 milliards d'euros

Union sacrée autour du plan de relance wallon

Max HELLEFF Patrons, syndicats et environnementalistes nouent un pacte avec le gouvernement pour redresser la région.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - On peut y voir un signe des temps. Plus question de jouer solo, mieux vaut coopérer si l’on veut avoir une chance de s'en sortir. Voilà ce que beaucoup de commentateurs lisent en filigrane de la déclaration commune inédite signée par le gouvernement wallon avec des partenaires issus du monde patronal, syndical et environnemental.

Une fois encore, il s'agit de relancer la Wallonie. Une fois de plus, a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux et dans les médias tant les plans de relance se sont succédé au cours des dernières décennies sans atteindre les résultats escomptés. Car la Wallonie reste loin de sa splendeur passée, lorsque l'industrie de l'acier et du charbon en faisait l’une des régions les plus riches au monde. Aujourd'hui, malgré des milliards d’investissements et des succès épars, elle reste en deçà de la Flandre.

La formation des jeunes à l'emploi, une priorité

Dans un tel contexte, l'accord qui lie le gouvernement régional du socialiste Elio Di Rupo à l'Union wallonne des entreprises, aux syndicats socialiste et social-chrétien, à l'Union des classes moyennes et à la fédération Inter-Environnement Wallonie, peut être regardé comme une tentative originale de vaincre le signe indien. Ces milieux et leurs intérêts ne sont plus au balcon: ils assumeront eux aussi les éventuels échecs du processus de relance comme ils pourront en revendiquer les bénéfices.

Concrètement, 42 actions prioritaires «structurantes et transversales» doivent conduire à la relance wallonne. Quatre programmes distincts seront menés à concurrence de 2,5 milliards d’euros. Ils seront évalués en termes de création d'emplois, de réduction des gaz à effet de serre et de création de valeur ajoutée.

Parmi ces priorités, on trouve la formation des jeunes à l'emploi, la lutte contre la précarité, le renforcement d'une politique économique, industrielle mais aussi durable, ainsi que l'indépendance et la transition énergétique.

Le tissu d'entreprises se consolide

«La Wallonie a besoin de toutes ses forces vives pour se redresser durablement, a déclaré Elio Di Rupo. Ce n’est pas une tâche facile, mais je me réjouis que les partenaires sociaux et environnementaux s'associent au gouvernement pour mener à bien cet objectif. (...) Nous n'arriverons à relancer notre région que par le fruit de notre travail et par la mobilisation de toutes les forces vives.»

En quelques mois, l'ambiance semble avoir changé. Les syndicats parlent d'une implication du monde du travail dans le «processus de co-construction wallon». Les patrons évoquent la consolidation du tissu d'entreprises wallon «par la création, le développement et l'accueil d'activités économiques au bénéfice de notre prospérité régionale et sociétale». Inter-Environnement Wallonie désigne «l'ébauche d'un véritable plan de transition vers une société prospère et juste qui s'inscrit dans les limites de notre planète.»

1,3 milliard pour la transition énergétique

Le principal poste budgétaire va au renforcement de l'indépendance et de la transition énergétique avec 1,3 milliard d’euros. 1,1 milliard va à la rénovation énergétique de 25.000 logements d’utilité publique et du bâti.

Certains médias relèvent la pertinence de ce plan de relance qui semble empoigner les véritables problématiques de l'époque que sont l'emploi des jeunes, la précarité, la recherche ou encore le climat. Mais il faudra faire vite. Les élections régionales comme législatives auront lieu en 2024. Et la concorde affichée aujourd’hui pourrait voler en éclats bien avant l'ouverture des isoloirs.

