Au moins deux personnes ont trouvé la mort, mardi, au cœur de la zone piétonne de la ville allemande, selon la police. Le conducteur de 51 ans a été interpellé.

Une voiture fonce dans la foule à Trèves

(Jmh) - «Une image d'horreur». C'est avec ces mots que Wolfram Leibe, bourgmestre de Trèves, a décrit mardi la scène qui s'est déroulée en début d'après-midi dans le centre-ville piéton. Lors d'un point presse tenu quelques heures après qu'une voiture a percuté la foule, causant la mort d'au moins deux personnes, l'édile estime qu'il y a «des blessures physiques mais aussi psychologiques».

Selon un journaliste du Luxemburger Wort présent sur place au moment des faits, plusieurs personnes ont effectivement été projetées dans les airs sous la violence du choc. Notamment du fait que le véhicule à l'origine de la collision est un 4x4. Quelques minutes plus tôt, Wolfram Leibe indiquait au micro de la radio SWR que «deux morts étaient à recensés de manière certaine et jusqu'à 15 blessés, dont certains avec des blessures graves».

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Survenu en début d'après-midi, le conducteur a l'origine de la collision mortelle a été interpellé et le véhicule saisi. Il s'agit d'un homme âgé de 51 ans et originaire du district de Trèves-Saarburg. Selon le porte-parole de la police de Trèves, la voiture a circulé pendant près d'un kilomètre, entre la Konstantinstraße et la Porta Nigra, et notamment à travers toute la zone piétonne. L'homme, interrogé depuis son arrestation, n'a pas été en mesure de fournir d'explication sur son geste.

Dans le cadre de l'assistance frontalière, les autorités allemandes ont demandé le renfort du CGDIS qui a dépêché sur place quatre ambulances, un médecin urgentiste et deux hélicoptères du Luxembourg Air Rescue. Le centre-ville reste bouclé afin de permettre l'enregistrement de toutes les traces laissées.

Dans un message posté sur Twitter, Steffen Seibert, porte-parole du gouvernement fédéral, à qualifié de «choquant» cet événement et précise que «nos pensées vont aux proches des victimes, aux nombreux blessés et à tous ceux qui sont en ce moment en service pour s'occuper des personnes blessées».

Was in #Trier geschehen ist, ist erschütternd. Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 1, 2020

Si les circonstances exactes ne sont pas encore connues, il est à noter que ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se déroule cette année en Allemagne. En février dernier, une voiture avait également heurté la foule à Volkmarsen, dans le Land de Hesse, et avait fait 18 victimes et une cinquantaine de blessés. Le parquet fédéral antiterroriste n'avait pas été saisi.

Depuis décembre 2016 et l'attentat avec un camion-bélier qui avait fait douze morts sur un marché de Noël à Berlin, les autorités affirment avoir déjoué neuf tentatives d’attentat de ce type, dont deux en novembre 2019, selon des chiffres de l’Office fédéral de la police criminelle.

