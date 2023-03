La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit chez les cheminots. Ce mardi 14 mars, la circulation des TER sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg sera encore perturbée, malgré une légère amélioration par rapport à ce lundi.

Grève sur les rails

Petite amélioration pour le TER des frontaliers ce mardi

En attendant la nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, prévue ce mercredi 15 mars, les cheminots de la SNCF poursuivent leur mouvement de grève reconductible entamée le 7 mars.

Ainsi, ce mardi 14 mars, la circulation des TER de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, même si elle connaît une petite amélioration par rapport à ce lundi, sera encore perturbée, selon la fiche publiée ce lundi en fin d'après-midi par la SNCF.

TER des frontaliers: huit trains le matin, sept le soir

En matinée, huit trains à destination de Luxembourg seront au départ de Metz: à 5h31, 6h04, 6h29, 6h43, 7h00 (en provenance de Nancy), 7h13, 7h30 (en provenance de Nancy) et 8h47. Les usagers thionvillois auront deux options supplémentaires pour rallier le Grand-Duché, à 5h16 et 7h03.

A la différence de la semaine passée, des trains circuleront en journée en direction de Luxembourg, au départ de Metz à 10h29, 11h29, 11h42, 12h29, 15h45 et 16h16. Le trafic sera sensiblement équivalent en sens inverse.

Concernant la pointe du soir dans le sens Luxembourg-Metz, sept trains sont annoncés, à 17h16, 17h28, 17h46, 18h28, 18h39, 19h09 et 19h39. Les TER de 18h39, 19h09 et 19h39 marqueront l'arrêt à Howald, pas les autres. A noter qu'il n'y aura aucun train direct jusqu'à Nancy le soir, et seulement deux options au départ de Metz, à 17h39 et 20h35.

Ça roule entre Longwy et Luxembourg

La ligne Longwy-Luxembourg n'apparaît pas dans la liste des perturbations, la circulation devrait donc être normale sur ce tronçon. Enfin, concernant le TGV Luxembourg-Paris Est, il y aura cinq trains dans chaque sens de circulation.

Les horaires pour la journée de mercredi ne sont pas encore connus - ils le seront ce mardi dans l'après-midi - mais nul doute qu'en raison de la huitième journée interprofessionnelle de mobilisation, les perturbations seront encore nombreuses.

