Une vague de 14 millions d'euros et voilà le Centre aquatique de Basse-Ham sortant de terre. L'équipement, sportif et ludique, est attendu pour 2023, les premiers travaux débutant en fin d'année.

Une nouvelle piscine à deux brassées de Thionville

Et dire que cela ne devait être, au départ, qu'un bassin d'entraînement pour les écoliers de la rive droite de la Moselle. Au final, le Centre aquatique de Basse-Ham n'aura rien de modeste, et son ouverture sera bien tous publics. Il est vrai que l'équipement de 3.650 m2 disposera de quoi séduire les amateurs de crawl comme ceux qui se contentent du plaisir de patauger et se détendre. Ainsi, en plus du bassin sportif (25m x 10), la piscine comprendra un bassin ludique (250 m2), une zone dédiée à la petite enfance (100 m2) mais également un espace bien-être (deux saunas, spa, hammam, douches sensorielles) et un espace forme (salle de fitness et musculation).

Vous en voulez plus encore? Pas de problème, la Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville qui financera seule la construction a aussi prévu d'ajouter un pentagliss de 25 m de long, deux toboggans (60 et 40 m). Mais le «clou» du centre imaginé par le cabinet Chabanne sera incontestablement son bassin nordique extérieur. 250 m2 de plan d'eau à ciel ouvert, peu profond, accessible depuis l'intérieur de la structure qui verra la façade du bâtiment s'ouvrir tel un grand rideau de scène. Effet splash d'un côté, whaou de l'autre donc!

Au-delà de l'esthétisme, le bâtiment annoncé pour 2022-23 se voudra, autant que possible, peu énergivore. La production d'énergie s'effectuera par pompe à chaleur, réduisant l'impact carbone et les émissions de gaz à effet de serre. L'énergie des eaux usées des douches, la chaleur de l'air intérieur ou l'humidité captée par le système d'aération seront elles récupérées pour réemploi thermique. Selon les estimations des ingénieurs du projet, ce système permettrait au centre aquatique d'économiser de l'ordre de 100 Mwh chaque année.

Et les scolaires là-dedans? Bien sûr qu'ils seront autorisés. Compris ceux des territoires autour de Basse-Ham et de Portes-de-France. D'ailleurs, jeudi en lançant le projet, le président de cette intercommunalité Pierre Cuny a lancé un appel à ses homologues voisins du pays de Sierck ou de l'Arc mosellan à ne pas hésiter à le rejoindre. Non pas pour l'aider à financer les 14 millions d'euros de cet investissement, mais bien pour en partager l'usage (et donc les frais de fonctionnement).

