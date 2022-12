Alors que travaux et défaillances matérielles rythment déjà le quotidien des usagers du rail, un mouvement social va se rajouter à l'équation cette semaine.

Mobilité frontalière

Une grève va perturber la ligne Metz-Luxembourg

Laura BANNIER Alors que travaux et défaillances matérielles rythment déjà le quotidien des usagers du rail, un mouvement social va se rajouter à l'équation cette semaine.

Les TGV et Intercités en ont fait les frais ces 2, 3 et 4 décembre, tandis que les TER étaient passés entre les gouttes. Ces 6, 7 et 8 décembre, les trains régionaux du Grand Est seront cependant bel et bien affectés par un mouvement social. La ligne Nancy-Metz-Luxembourg sera concernée par cette grève.

Des annulations et des suppressions partielles seront donc à prévoir entre le mardi 6 décembre, 18h et le jeudi 8 décembre, 8h. Si le mouvement social s'étend sur trois jours, la journée de mercredi 7 décembre s'annonce particulièrement perturbée. Les usagers du rail ont été avertis de ce mouvement social par mail, ce lundi après-midi.

Les raisons derrière cette grève n'ont, pour leur part, pas été précisées. Au-delà de la région Grand Est, d'autres territoires ont été impactés par des mouvements sociaux en France, comme les Hauts-de-France ce lundi.

Les plans de circulation des trains n'ont pas encore été publiés par la SNCF. La compagnie ferroviaire indique que le détail des perturbations sera connu la veille pour le lendemain à partir de 17h sur le site dédié.

