Une grève va paralyser le réseau ferroviaire belge le 10 mars

La circulation des trains sera très perturbée dans plusieurs provinces belges, dont la province de Luxembourg, vendredi 10 mars, en raison d'une grève des secteurs publics, annonce la SNCB.

Les habitués du rail belge devront trouver un autre moyen de transport, vendredi 10 mars. La circulation des trains sera, en effet, perturbée toute la journée, et certaines provinces verront leur réseau ferroviaire totalement fermé, en raison d'une grève de l'ensemble du secteur public.

Il sera ainsi impossible de prendre le train dans la majorité de la province de Namur, de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (Ottignies) ainsi qu'entre Liège et Huy. Ces perturbations sont dues au manque de personnel suffisant pour faire fonctionner les cabines de signalisation d'Infrabel de Namur et Liège, nécessaires à la circulation des trains en toute sécurité. Les frontaliers empruntant la ligne reliant Bruxelles à Luxembourg feront donc mieux de télétravailler, ou de trouver un moyen alternatif pour se rendre au Grand-Duché, vendredi.

Dans le reste du pays, les cabines de signalisation fonctionneront normalement, de quoi permettre un service de trains alternatif. Au total, la SNCB annonce que seul un tiers des trains circuleront ce vendredi 10 mars. À noter que si le mouvement social est prévu sur toute la journée, il commencera la veille, jeudi 9 mars, à partir de 22h.

Certaines gares non desservies

Concrètement, pour les trains IC, reliant les villes plus importantes, seul un train sur deux circulera. Pour les trains S (offre suburbaine) et les trains L (omnibus), seul une circulation sur trois est prévue. Les trains P (heure de pointe du matin et du soir), eux, ne circuleront quasiment pas.

La SNCB indique par ailleurs que certaines gares ne seront peu ou pas desservies, sans révéler le détail des circulations, qui sera dévoilé dès jeudi 9 mars au matin. Le service de trains alternatif mis en place pour la journée du 10 mars sera disponible à ce moment-là sur le site et l'application de la compagnie ferroviaire.

Les voyageurs concernés sont invités à «télétravailler si possible» ou à «chercher une alternative». Contrairement aux frontaliers français, qui sont touchés par un mouvement de grève reconductible, les usagers du rail belge sont rassurés d'emblée: la SNCB annonce un retour de l'offre habituelle de trains dès samedi matin.

