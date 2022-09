Les usagers de la ligne de train Nancy-Metz-Luxembourg vont certainement vivre une journée compliquée sur les rails, ce jeudi 29 septembre, en raison d'un mouvement social.

Une grève va paralyser la ligne Metz-Luxembourg ce jeudi

Laura BANNIER

Les frontaliers vont devoir s'armer de courage et de patience, ce jeudi 29 septembre. L'appel à une mobilisation nationale pour le pouvoir d'achat sera visiblement très suivi par les salariés de la SNCF, au vu du planning de circulation des TER dévoilé mardi 27 septembre. De quoi compliquer la vie des quelque 9.000 usagers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg.

Autant le dire tout de suite, les frontaliers français qui le peuvent feraient mieux de télétravailler lors de cette journée qui s'annonce particulièrement perturbée. En effet, très peu de trains assureront la liaison entre la France et le Luxembourg pendant les heures de pointe, et aucun ne circulera entre Metz et Luxembourg-Ville entre 9h et 16h. À noter que la ligne Longwy-Luxembourg ne sera, elle, pas impactée par ce mouvement social, étant opérée par les CFL.

Si les Thionvillois pourront espérer arriver dans la capitale avant 6h30 en empruntant le train de 5h57, ce n'est pas le cas des Messins, qui devront patienter jusqu'à 6h46, heure du premier départ de TER vers le Grand-Duché. Ainsi, seulement six des seize trains circulant habituellement sur le tronçon Metz-Luxembourg entre 4h55 et 9h03 feront le trajet.

Un seul train entre Nancy et Luxembourg

Les Nancéiens, eux, auront encore moins de chance. Seul un train assurera la liaison complète de la cité ducale à la capitale. Ce dernier partira de la gare de Nancy à 6h16. Mieux vaudra donc ne pas le louper pour espérer rejoindre le Luxembourg.

Dans le sens des retours, la situation ne s'annonce pas meilleure. Il ne sera pas possible de quitter la capitale en train avant 16h16, heure du premier départ vers Metz. Les Nancéiens devront impérativement monter à bord du train de 16h39, ainsi que les usagers de la gare d'Howald désirant rentrer à Metz, aucun autre train ne desservira les deux gares ce jeudi soir.

Pour les Messins, il sera impératif de monter à bord du train de 17h46 pour rentrer à la maison. Les Thionvillois, eux, ne pourront pas traverser la frontière en train après 18h28, heure de départ du tout dernier train de la ligne. Au total, seuls quatre des douze trains circulant normalement entre Luxembourg-Ville et Metz ne font pas l'objet de suppressions, qu'elles soient totales ou partielles.

Avec un tel plan prévisionnel de circulation, les embouteillages risquent d'être plus nombreux qu'à l'accoutumée sur l'autoroute A31. Et les difficultés ne s'arrêtent malheureusement pas là pour les usagers du rail. La SNCF a d'ores et déjà prévenu que des perturbations pourraient subsister vendredi 30 septembre en début de matinée...

