Les déplacements des frontaliers seront touchés par une grève des agents SNCF. Sur la ligne Metz-Thionville-Luxembourg, des perturbations sont à prévoir.

Grande Région 2 min.

Mouvement social

Une fin de semaine compliquée sur les rails

Laura BANNIER Les déplacements des frontaliers seront touchés par une grève des agents SNCF. Sur la ligne Metz-Thionville-Luxembourg, des perturbations sont à prévoir.

Il vaudra mieux de télétravailler, pour les frontaliers qui le peuvent, ces 26, 27 et 28 avril. En particulier pour ceux qui ont l'habitude de prendre le train pour se rendre au Luxembourg. Lundi, la SNCF a annoncé qu'un mouvement social perturberait la circulation de ses trains sur ces trois journées en Lorraine.

Pour Jean Rottner, plus question de payer la SNCF Le président de la région Grand Est a annoncé la suspension des paiements à destination de la compagnie ferroviaire française. Jean Rottner estime notamment que la qualité du service n'est pas au rendez-vous.

«La circulation des trains sera fortement perturbée sur les lignes TER en Lorraine et en Champagne-Ardenne du mercredi 27 avril au vendredi 29 avril inclus, en raison d’un mouvement social», a ainsi fait savoir le réseau TER Grand Est dans un mail à ses clients, et sur les réseaux sociaux.

La compagnie ferroviaire a indiqué que les usagers seraient informés des horaires des trains supprimés chaque jour à 17h pour les trains du lendemain. En réalité ce mardi soir, veille du premier jour du mouvement social, les fiches horaires n'ont été publiées qu'à 18h30, dans la rubrique «info grève» du site TER Grand Est.

Ainsi, la ligne Metz-Thionville-Luxembourg est concernée par cette grève, au même titre que les lignes qui relient Nancy à Metz, Metz à Sarreguemines, ou encore Metz à Strasbourg. Entre Metz et le Luxembourg, ce mercredi, les trains ne seront que faiblement impactés lors de la journée.

Au total, douze trains sont concernés par des suppressions totales ou partielles. Tous, circulent normalement en fin de journée. Ainsi, le TER 88764 au départ de Metz à 18h12, et en direction de Luxembourg, ne circulera pas. Même verdict pour les trains de 19h46, 20h46, 21h13 et 22h46.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Dans le sens Luxembourg-Metz, ce sont les horaires de 20h09, 21h16, 21h39, 22h16 et 22h39 qui ne seront pas assurés. Les trains de 20h16 et 20h39, eux, ne circuleront qu'entre Luxembourg et Thionville. Le dernier train circulant de Luxembourg à Metz est donc celui de 19h16. Gare à ne pas le rater!

Une journée plus compliquée jeudi

Sur Twitter, la compagnie ferroviaire a cependant prévenu que les perturbations seraient plus importantes pour la journée du jeudi. D'autres suppressions que celles planifiées pour mercredi sont donc à prévoir pour les usagers des rails, et pourraient survenir pendant les heures de pointe.

Rappelons que des perturbations similaires avaient été annoncées à la mi-mars. Finalement, le mouvement social s'était avéré peu suivi, et les trains, en particulier ceux des heures de pointe, avaient été peu impactés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.