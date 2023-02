Contrainte de fermer ses portes par l'agence de la sécurité alimentaire belge (Afsca), l'usine avait pu redémarrer sa production le 17 juin dernier.

Une épidémie mondiale de salmonellose évitée suite au scandale Kinder à Arlon

Simon MARTIN Contrainte de fermer ses portes par l'agence de la sécurité alimentaire belge (Afsca), l'usine avait pu redémarrer sa production le 17 juin dernier.

En avril dernier, peu de temps avant Pâques, le géant italien du chocolat avait dû procéder à un important rappel de ses produits chocolatés fabriqués à Arlon, après la détection d'une contamination à la salmonelle au sein de l'usine, située à deux pas du Grand-Duché. En effet, des dizaines de cas de salmonellose possiblement liés à la consommation des produits Kinder fabriqués sur le site belge avaient été détectés dans plusieurs pays d'Europe, dont au Luxembourg.



575 millions pour Giovanni Ferrero grâce au Luxembourg En l'espace de trois ans, la famille Ferrero, régnant sur l'empire du chocolat, a touché environ 2,3 milliards d'euros de leur holding luxembourgeoise.

Un rappel ô combien important si l'on se fie à l'autorité européenne de santé publique. Dans une analyse, relayée par nos confrères de Belga, on apprend qu'un suivi rapide et des alertes des autorités sanitaires ont permis d'éviter une épidémie mondiale de salmonellose. «Sans une action claire et coordonnée dans toute l'Europe et au-delà, des milliers d'enfants supplémentaires auraient pu tomber malades et beaucoup seraient peut-être morts», a déclaré Johanna Takkinen, spécialiste des maladies à l'ECDC, l'autorité européenne de santé publique basée à Stockholm.

En effet, grâce à une coordination internationale rapide et à la comparaison des échantillons et des données, il avait été possible de déterminer la chocolaterie belge comme lieu d'origine des salmonelles. Des alertes avaient alors été lancées dans 130 pays.

Une collaboration salvatrice

Selon l'experte de l'ECDC, seule la collaboration interdisciplinaire entre microbiologistes, épidémiologistes et experts en sécurité alimentaire a été la clé pour éviter une «épidémie mondiale». La surveillance étroite en Grande-Bretagne a également permis d'éviter le pire. Le pays avait, en effet, été touché par de nombreux cas, de même qu'en Belgique. Au Luxembourg, seulement deux cas ont officiellement été recensés.

Ferrero s'excuse et brise le silence sur le scandale sanitaire Le directeur général de Ferrero en France est revenu en détail sur ce qu'il qualifie lui-même du plus gros rappel de produits de ces 20 dernières années.

Contrainte de fermer ses portes par l'agence de la sécurité alimentaire belge (Afsca), l'usine avait pu redémarrer sa production le 17 juin dernier, suite à un énorme nettoyage de tout le site, pour une période de trois mois, après avoir reçu le feu vert de l'Afsca. En septembre 2022, Ferrero avait reçu l'autorisation définitive de rouvrir l'usine d'Arlon,

L'enquête, lancée par le Parquet fédéral afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l'incident, est toujours en cours. D'après la direction de Ferrero, la contamination sur le site arlonais proviendrait «d'un filtre situé dans une cuve à beurre laitier» et y serait arrivée «soit par des matières premières contaminées, soit par des personnes».

