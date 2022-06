Une année blanche pour l'arnica des Vosges

Le conseil départemental des Vosges a décidé vendredi d'une «année blanche» concernant la cueillette de l'arnica en raison de la sécheresse qui touche le massif et affecte cette plante très utilisée par les laboratoires pharmaceutiques.

Le conseil départemental des Vosges a décidé vendredi d'une «année blanche» concernant la cueillette de l'arnica en raison de la sécheresse qui touche le massif et affecte cette plante très utilisée par les laboratoires pharmaceutiques.

(AFP) - «Suite à une nouvelle visite des conditions de floraison de l'arnica, le comité de pilotage ''Arnica des Hautes-Vosges'' a décidé d'annuler complètement la cueillette, et de faire une année blanche car les zones ''denses'' en fleurs restent très localisées», peut-on lire dans un communiqué.

Jeudi, le département avait à l'origine espéré que la cueillette pourrait avoir lieu avant de se raviser. Le prélèvement aurait dû être limité à 600 kilos contre «huit à dix tonnes de plantes entières en moyenne» récoltées dans cette région normalement, lorsque l'arnica «est présente en abondance».

«Cette année blanche est une première», affirme Fabien Dupont, chargé de mission Natura 2000 au Parc naturel régional du Ballon des Hautes-Vosges (PNRBV). «L'hiver a manqué de neige et le printemps a été très sec. La plante est présente mais ne fleurit plus», explique le technicien qui subit un «gros coup, une alerte sur la disparition de la ressource».

De plus en plus rare

«On risque de perdre quelque chose de patrimonial, d'ancré dans l'histoire de ce paysage», s'alarme encore M. Dupont. «Depuis 2019, l'arnica se fait de plus en plus discrète en raison notamment de la modification du régime des pluies et des sécheresses successives ce qui contraint à limiter les quantités prélevées», avait pour sa part précisé jeudi le département.

Le massif vosgien fournit les trois quarts de la ressource sauvage récoltée en France de cette fleur prisée pour ses vertus anti-inflammatoires, ensuite transformée en gélules, huile, gel ou crème.

La France connaît des canicules de plus en plus fréquentes: la multiplication, l'intensification et l'allongement de ces phénomènes constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement climatique, selon les scientifiques.