On peut utiliser une auto sans nécessairement vouloir en être propriétaire. Dans la capitale mosellane, déjà 500 conducteurs se partagent une quinzaine de véhicules «Citiz». Et le réseau de stations devrait encore augmenter avant début 2020.

Une 13ème station pour l'autopartage à Metz

Patrick JACQUEMOT

Au Grand-Duché, deux opérateurs se partagent le marché de l'autopartage. «Flex» au niveau national, «Carloh» pour la Ville de Luxembourg. Soit une offre de près de 200 véhicules que chaque particulier peut réserver à sa guise pour circuler comme bon lui semble. A Metz, le même système existe depuis quatre ans maintenant, géré par l'opérateur «Citiz».

Ce jeudi, le réseau messin de stations s'agrandira de quatre nouvelles stations d'accueil. Soit désormais 13 sites répartis dans les différents quartiers. «Le projet est d'arriver à 15 points de prise en mains d'ici janvier 2020», annonce l'adjoint en charge des mobilités, Guy Cambianica.

Formule économique

Un élu ravi du succès rencontré par ce mode alternatif de déplacement. «En 2018, le nombre d'abonnés à ce service a doublé, c'est significatif d'un engouement. Aujourd'hui, nous atteignons les 500 utilisateurs référencés.»

Des citoyens qui, plutôt que de financer l'achat d'une voiture dont ils n'ont pas un usage fréquent préfèrent passer à un service de libre-service de «carsharing», moyennant un coût payé au temps et à la distance parcourue. A Metz, la location coûte ainsi 2€/heure et 0,37€/km. «Une formule bien plus économique que d'avoir à payer son propre véhicule et un emplacement de parking ou un garage», rappelle Guy Cambianica.

Voilà les emplacements actuels des stations Citiz à Metz. Cartographie: Citiz

La Ville comme l'opérateur privé «Citiz» ont tenu à déployer sur Metz un parc automobile varié. Ainsi, parmi la quinzaine de voitures à disposition, il est possible de s'installer aussi bien au volant d'une Fiat 500 cabriolet que d'une familiale 7 places, un utilitaire ou une citadine.

«Nous avons aussi couplé ce service à une politique de stationnement attractive, note l'adjoint. Tout usager peut se stationner gratuitement sur la voie publique, même en présence d'un horodateur.»

Et au vu du succès rencontré sur la ville de 118.000 habitants, la commune et l'opérateur vont annoncer qu'il sera maintenant possible non seulement de prendre et déposer un véhicule depuis les stations fixes et repérées, mais aussi en mode «free floating», n'importe où dans le périmètre urbain et dans le respect du code de la route.