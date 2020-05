L'individu âgé d'une quarantaine d'années a avoué avoir bouté le feu à des combis de police dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Les autorités évoquent de plus en plus la possibilité d'«une expulsion rapide» des occupants illégaux du site de la sablière de Schoppach.

Grande Région 2 min.

Un «zadiste» écroué à la prison d'Arlon

Jean-François COLIN L'individu âgé d'une quarantaine d'années a avoué avoir bouté le feu à des combis de police dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Les autorités évoquent de plus en plus la possibilité d'«une expulsion rapide» des occupants illégaux du site de la sablière de Schoppach.

Cela fait déjà près de sept mois qu'une cinquantaine d'activistes écologiques occupent illégalement le site d'une ancienne sablière à Schoppach, près d'Arlon. Si la crise du coronavirus les a quelque peu mis entre parenthèses, voilà que l'un d'entre eux vient d'être placé sous mandat d'arrêt.

Alors que dans la nuit du 30 avril au 1er mai dernier, un individu boutait le feu à des combis de la police à Arlon, l'enquête a rapidement avancé grâce aux images des caméras de surveillance. Nos confrères de La Meuse révèlent ce jeudi qu'un père de famille d'une quarantaine d'années connu pour être un membre actif de la ZAD a avoué les faits. Il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison d'Arlon. Cette arrestation ne risque pas de redorer la réputation des «zadistes», qui s'étaient notamment «illustrés» en mars en prenant à partie des ouvriers travaillant le long de l'autoroute E411.

Au cœur de la ZAD d'Arlon Installé depuis fin octobre 2019 sur le site d'une ancienne sablière aux portes de la capitale de la province de Luxembourg, un collectif vit depuis 100 jours sur un lieu «répertorié de grand intérêt biologique protégé». Visite d'un espace voulu comme «hors du temps et de la société».

Pour rappel, les «zadistes» occupent illégalement un site de 31 hectares situé sur une ancienne sablière à Schoppach, l'estimant riche d'une certaine biodiversité à protéger. Propriétaire du lieu, Idélux a l'intention d'y implanter un zoning artisanal. Alors que l'occupation dure depuis plus de six mois, l'intercommunale a été autorisée début décembre par la Justice de Paix d'Arlon à entamer une procédure d'évacuation de la ZAD. Une ordonnance qui est jusqu'à présent restée lettre morte, même si le MR arlonais réclame avec force l’expulsion rapide de la ZAD. Vincent Magnus (cdH), le bourgmestre d'Arlon parle lui de «les expulser le plus rapidement possible lorsque les circonstances (nous) le permettront».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.