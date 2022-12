La gendarmerie a mis fin aux agissements d'un groupe criminel mosellan qui revendait des pièces automobiles volées.

Cinq personnes interpellées en Moselle

Un trafic de pièces automobiles volées estimé à 700.000 euros

La gendarmerie a mis fin aux agissements d'un groupe criminel mosellan qui revendait des pièces automobiles volées.

(AFP) - Cinq personnes, interpellées la semaine dernière en Moselle, ont été mises en examen pour un trafic de pièces automobiles volées, dont le préjudice approche des 700.000 euros, a indiqué samedi la gendarmerie nationale.

Les membres «d'un groupe criminel de Moselle», connus de la justice pour des faits similaires, ont tous été placés en détention provisoire vendredi, précise la gendarmerie dans un communiqué.

Une sixième personne, mise en cause pour recel et soupçonnée d'avoir écoulé les pièces volées sur Internet, a été interpellée dans l'Oise et placée sous contrôle judiciaire.

Une enquête longue de plusieurs mois

Ces arrestations sont le fruit d'une enquête débutée en février, après un vol de palettes d'injecteurs dans un dépôt logistique dans le Loir-et-Cher, alors que de «nombreux vols» de pièces automobiles avaient été constatés depuis plusieurs mois aussi dans l'est de la France et en Allemagne.

«Au total, le préjudice de ces vols s'élève à près de 700.000 euros en France», indique la gendarmerie nationale.

Les perquisitions réalisées en France et en Allemagne ont permis de saisir des montres de luxe et neuf véhicules pour un montant de 200.000 euros.