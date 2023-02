La nouvelle plate-forme Dili permet de profiter d'un copieux repas dans un restaurant à moindre prix et ce, grâce à des enchères dégressives. À la manœuvre de ce projet, un Arlonais bien décidé à étendre son business au Luxembourg voisin.

Nouveau concept à Arlon

Un repas au restaurant à moindre coût grâce aux enchères en ligne

Simon MARTIN La nouvelle plate-forme Dili permet de profiter d'un copieux repas dans un restaurant à moindre prix et ce, grâce à des enchères dégressives. À la manœuvre de ce projet, un Arlonais bien décidé à étendre son business au Luxembourg voisin.

Gilles Janssen, un Arlonais de 32 ans, a décidément de la suite dans les idées. Après des études en marketing à Louvain-la-Neuve, l'homme a pas mal bourlingué, professionnellement parlant. Mais, entrepreneur dans l'âme, il vient de lancer une plate-forme en ligne nommée «Dili». L'objectif de celle-ci: des repas au restaurant à moindre coût remportés lors d'enchères dégressives.

Le principe est on ne peut plus simple. «Les restaurants participants choisissent la formule qu'ils souhaitent mettre en vente sur le site. Le prix de départ doit évidemment correspondre au prix indiqué sur le menu. De notre côté, nous programmons une date et une heure pour le début de l'enchère. Dès que celle-ci démarre, le prix affiché commence à baisser progressivement. Dès l'instant où un participant estime que le prix affiché lui convient, il «buzze» et remporte ainsi le menu au prix affiché au moment où il a arrêté l'enchère.»

Un concept novateur et pour le moins divertissant. «Le principe est assez fun, car il y a un peu de tension et d'adrénaline au moment où le participant doit se décider s'il décide de buzzer ou non.» Gilles Janssen l'assure: tout le monde est gagnant, y compris les restaurateurs. «Ils peuvent fixer un prix de réserve en dessous duquel le prix ne descendra pas. Et puis, c'est aussi une bonne visibilité pour eux pour faire connaître davantage leur établissement. Enfin, beaucoup de restaurateurs sont confrontés à des moments plus creux dans la journée et pourtant, il y a des charges et du personnel à payer. C'est donc une bonne occasion de rentabiliser ces moments plus calmes.»

Jusqu'à -40% du prix de départ

Depuis le lancement de «Dili» en ce mois de février, une dizaine d'enchères dégressives ont d'ores et déjà eu lieu. Avec de très bonnes affaires réalisées, de l'aveu du fondateur de la plate-forme. «Il y a eu des enchères qui sont parties très vite et d'autres qui sont parties à -40% du prix de départ. Vu que nous n'en sommes qu'au début de la plate-forme et que la communauté n'est pas encore très grande, c'est le moment idéal de faire de bonnes affaires.» De son côté, «Dili» ne touche rien sur ce qui est vendu, mais les restaurateurs participants doivent s'acquitter d'un abonnement mensuel de 50€.

Bon nombre d'établissements, dont certains biens connus, ont en tout cas déjà choisi de faire confiance à Gilles et sa plate-forme «Dili». «Il y a notamment le ''Victor'' ou ''De la Terre à l'Assiette'' à Arlon. Il y a aussi la ''Brasserie N4'' à Martelange. Le restaurant ''Aal Schoul'' à Hobscheid met également une formule aux enchères», détaille Gilles Janssen. «On est vraiment dans une phase de test pour le moment afin de prendre un maximum d'informations pour pouvoir, après, s'étendre davantage au Luxembourg.»

L'entrepreneur est en tout cas ambitieux: il souhaite, à terme, étendre la plate-forme en Belgique, puis en France et enfin un peu partout en Europe. «Tout en ajoutant de nouveaux produits et services sur la plate-forme. Je pense, par exemple, à du prêt-à-porter ou des places de cinéma.»

Plus de renseignements sur la page Facebook de Dili ou sur leur site web.

