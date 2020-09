Un P+R à la frontière belge pour désengorger la E411

Deux députés wallons évoquent la possibilité de relier le parking de Sterpenich à la gare de Kleinbettingen. L'objectif est de faciliter la mobilité des transfrontaliers vers le Luxembourg.

Grande Région 2 min.

Eddy RENAULD Deux députés wallons évoquent la possibilité de relier le parking de Sterpenich à la gare de Kleinbettingen. L'objectif est de faciliter la mobilité des transfrontaliers vers le Luxembourg.

L'idée n'est pas neuve. En janvier dernier, l'association Effet Frontière se positionnait clairement en faveur de l'aménagement d'un parking à hauteur de l'ancien poste frontière de Sterpenich. Jeudi lors d'un point presse, Anne Laffut et Yves Evrard ont annoncé vouloir aller plus loin dans la démarche.

Les deux députés wallons MR comptent en effet poser la question de la faisabilité du projet au ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo). Outre la possibilité de transformer complètement le parking de Sterpenich en P+R, l'idée est de relier le site à la gare ferroviaire de Kleinbettingen au moyen d'une navette accessible gratuitement.

L'idée de créer des parkings le long de la E411 avance L'association «Effet-Frontière» s'est positionnée en faveur de l'aménagement d'un P+R sur l'ancien site de la frontière à Sterpenich ou sur l'aire de Hondelange. Une initiative qui ambitionne de désengorger le centre-ville d'Arlon et l'autoroute vers le Luxembourg.

Quant aux camions qui stationnent régulièrement sur la zone de l'ancien poste frontière, ils pourraient trouver refuge sur le parking de Hondelange, situé à quelques kilomètres de Sterpenich.



«Les infrastructures lourdes (bretelles sortie/accès parking, ponts) sont déjà existantes et des aménagements légers et peu coûteux pourraient être prévus», estime Yves Evrard. Resterait ensuite à entamer des négociations avec les CFL pour qu'ils assurent efficacement la navette entre la gare et le parking.

Et Anne Laffut de mettre en avant l'intérêt de ce projet pour les autorités luxembourgeoises. «Le parking de Kleinbettingen est saturé. De nombreux frontaliers se rendent en voiture jusqu'à la gare avant de prendre le train. Un parking à Sterpenich délesterait cette station.»

Quant au projet de Park & Ride à Viville, il n'est pas encore près de voir le jour. La restructuration de la ligne 162, qui relie Bruxelles à Luxembourg, n'est envisageable qu'à l'horizon 2027.

Du plomb dans l'aile pour le P+R de Viville Le projet de vaste parking aux portes d'Arlon n'est pas encore près de sortir de terre. Pour le ministre de la Mobilité, les premières avancées dans ce dossier ne seront envisageables qu'après 2026, après la fin des travaux sur la ligne 162 qui relie Namur à la frontière luxembourgeoise.

Pour les deux députés, la solution Sterpenich «pourrait être opérationnelle rapidement» et devrait permettre «de mesurer en grandeur nature l'attractivité d'une offre de mobilité P+R» sur les navetteurs qui empruntent quotidiennement la E411.

Pour rappel, plus de 47.000 personnes traversaient chaque jour la frontière entre les deux Luxembourg avant le début de la crise sanitaire liée au covid-19.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.