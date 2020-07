De toute la Belgique, la commune d'Aubange, enregistre le plus grand taux de contaminations détectées en une semaine. Même si la situation demeure difficilement explicable, le bourgmestre Jean-Paul Dondelinger a décidé de prendre des mesures plus sévères.

Un nid d'infections aux portes du Grand-Duché

(JFC) - 30 infections diagnostiquées entre le 10 et le 16 juillet: selon des données communales publiées par l'Institut belge de santé Sciensano, c'est le constat inquiétant de la petite commune d'Aubange, tout au sud de la province du Luxembourg belge. Sur une population de 17.000 âmes, cela donne un ratio de 17,5 cas pour 10.000 habitants, là où la moyenne nationale belge s'établit à... 1,2. Cela fait de la localité limitrophe du Grand-Duché et de la France l'entité la plus touchée de tout le Royaume. A un jet de pierre de Rodange et Pétange.

Jean-Paul Dondelinger (CDH), le bourgmestre du lieu déclarait lundi sur les ondes de la RTBF «avoir constaté ce week-end plusieurs rassemblements notamment dans des cafés, où les gestes barrières n'étaient vraisemblablement pas respectés». D'ores et déjà, l'élu annonce que les contrôles de police vont être renforcés et le port du masque a été rendu obligatoire sur la commune. «Il faut qu'on soit encore plus attentifs qu'avant, notamment sur les rassemblements intempestifs», ajoute-t-il.

Mais ces incivilités ne constituent sans doute pas l'unique piste à suivre pour tenter d'expliquer cette subite flambée d'infections. «Nous nous trouvons dans une région de trois frontières, et il y a donc beaucoup de brassage de population», soulève le maïeur. Jean-Paul Dondelinger qui met aussi en avant la quantité très importante de tests menés au Grand-Duché voisin, où des travailleurs transfrontaliers ont aussi été contrôlés positifs ces derniers jours.

De quoi augmenter les statistiques belges, certes, mais Aubange n'est pas la seule commune de la province de Luxembourg où résident de nombreux transfrontaliers. Or les chiffres montrent une nette différence avec les localités voisines comme Arlon (6 cas), Messancy (4), Musson (1) ou Attert (1).

Source: Sciensano

Bref, la situation demeure difficilement explicable à ce stade, vu qu'aucun cluster n'a été observé à Aubange. «Nous n'avons pas réussi à trouver un foyer d'origine précis pour ces contaminations qui sont, rappelons-le, peu nombreuses dans l'absolu et diffuses à ce stade», avance le bourgmestre, qui se veut rassurant: «il ne sert à rien de faire paniquer les gens».

Pour rappel, depuis l'apparition de l'épidémie, la Belgique comptabilise 63.893 cas positifs confirmés et a dû déplorer 9.800 décès.

