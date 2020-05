14,6 % de la population du département vivait avec moins de 1.040 euros par mois, selon les dernières analyses de l'INSEE. Un ratio comparable à celui relevé sur l'ensemble de la région Grand Est.

Un Mosellan sur sept sous le seuil de pauvreté

(pj) Vingtième département de France pour sa population, la Moselle grimpe au palmarès quand il s'agit d'évoquer la précarité de ses habitants. Ainsi, dans sa dernière étude, l'Institut national de la statistique français (INSEE) relève que le département frontalier compterait 145.300 personnes (sur un peu plus d'un million d'habitants) en situation de pauvreté. Un chiffre établi en 2016, convient-il de relativiser, mais qui laisse entrevoir une réalité sociale bien morose.

Ainsi, note l'INSEE, dans ce territoire frontalier (et bénéficiant donc pourtant de la manne d'emplois du Luxembourg et de l'Allemagne), la moitié des Mosellans disposaient d'un niveau de vie inférieur à 1.729 € par mois. Plus sombre encore comme constat : le niveau de vie médian des personnes pauvres est en réalité de 832€/mois, inférieur donc de 20% au seuil de pauvreté.

Maigre consolation, le taux de pauvreté en Moselle rejoint celui constaté sur l'ensemble de la région Grand Est. Toutefois, logiquement, chaque département du Nord-Est de la France connait une situation différente de son voisin. Ainsi, les départements alsaciens (Haut et Bas-Rhin) se démarquent avec le taux de pauvreté le plus faible de la région (13,1 % chacun). À l’opposé, dans les Ardennes, 19,4% de la population vit sous ce seuil.

A étudier, zone par zone, le département de la Moselle, les statisticiens ont pu relever que la pauvreté s'avérait plus importante dans la partie centrale du département. Ainsi, dans les anciens territoires miniers de Forbach/Saint Avold), près de 17,5 % des habitants sont impactés par un manque de revenus. Alors que dans une zone plus rurale (Château-Salins/Sarrebourg), ce taux descend à moins de 12%.

Pour le secteur de Thionville, le bilan est moins sinistre et cela tient en grande partie à l'importante concentration de main-d'oeuvre frontalière. Ainsi, le taux de pauvreté constaté s'établissait à 13,6% des foyers. Soit 31.880 personnes tout de même. Mais, comme pour Metz et ses environs, les statisticiens notent qu'il s'agit là d'un territoire où le niveau de vie médian des ménages est bien supérieur aux valeurs départementales ou régionales. Un chiffre reflétant cette "relative" bonne santé : 10% des ménages aisés disposent d'un revenu dépassant les 3.101 euros mensuels.





