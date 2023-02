En cinq heures, la police allemande a mis la main sur plus de 300 chauffards. La triste tête de liste est une voiture enregistrée au Luxembourg.

111 km/h au-delà de la limite

Un Luxembourgeois roule à 211 km/h sur le viaduc de la Sûre

Vendredi dernier, la police allemande a effectué des contrôles de vitesse sur l'autoroute allemande A1 en direction du Luxembourg, juste avant le pont de la vallée de la Sûre. Les autorités ont enregistré deux chiffres qui devraient constituer de nouveaux records.

Tout d'abord, les agents ont constaté 330 infractions en l'espace de cinq heures - soit plus d'un excès de vitesse par minute, dépassant les 100 km/h autorisés sur ce tronçon. Plus de 100 conducteurs roulaient même si vite qu'un simple avertissement n'a pas suffi.

De plus, une Skoda immatriculée au Luxembourg a été flashée à 211 km/h. Cela signifie normalement : une interdiction de conduire de trois mois, une amende de 700 euros et deux points dans le registre du permis de conduire de Flensburg (lire l'encadré ci-dessous).

Un contre-la-montre illégal ?

Mais en raison de l'importance de cet excès de vitesse, la direction de la police de Wittlich examine la possibilité d’une procédure pénale à engager contre le conducteur, pour suspicion de course illégale sur route. Cette nouvelle infraction, créée en 2017, peut être commise par le conducteur d'un véhicule «qui se déplace à une vitesse inadaptée et de manière grossièrement contraire au code de la route et sans égard pour autrui, dans le but d'atteindre la vitesse la plus élevée possible».

Les "fameux" points de Flensburg Comme au Luxembourg, les infractions au code de la route en Allemagne sont sanctionnées par des points à partir d'un certain niveau de gravité. Mais à la différence du Grand-Duché, les points allemands s'accumulent et ne sont pas restitués - ce qui signifie que le conducteur novice part de zéro. Celui qui a accumulé huit points dans le registre d'aptitude à la conduite à Flensburg doit rendre son permis de conduire, les points sont attribués individuellement, en double ou en triple.

