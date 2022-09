Plusieurs indices de la présence d'un loup ont été relevés dans la région d'Etalle, dans le sud de la province de Luxembourg. L'animal pourrait passer par le Grand-Duché prochainement.

A Etalle, dans le sud de la province de Luxembourg

Un loup repéré près de la frontière luxembourgeoise

Mélodie MOUZON

Le loup est de retour dans nos régions. En Belgique, les indices de sa présence se multiplient ces dernières années. Et il semblerait qu'un individu soit de passage actuellement en Gaume, dans le sud de la province de Luxembourg. À quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise, donc. En raison de la proximité du Luxembourg, «il est possible que cet animal passe également par notre pays», indique l'administration de la nature dans un communiqué.

Plusieurs indices de la présence d'un loup ont en effet été relevés ces dernières semaines dans la région d'Etalle. Deux attaques de brebis se sont produites en l'espace d'une dizaine de jours sur le territoire de la commune belge. Quatre brebis ont été tuées au cours de la première-et quatre autres blessées-tandis que la seconde attaque a fait une victime.

Des analyses génétiques ont été effectuées et confirment qu'il s'agit bien d'un loup. «Dans les deux cas, l’analyse génétique de la salive récoltée sur les moutons identifie un loup de lignée germano-polonaise comme auteur des attaques», précise le Réseau Loup du Service Public de Wallonie. «Des analyses complémentaires tenteront de déterminer si le loup en question est déjà connu», précisent encore les experts.

Le loup repéré dans la région d'Etalle. Crédit: D. R.

Un loup seulement de passage?

Il se pourrait cependant que le loup en question ait déjà quitté la région puisqu'aucun signalement de l'animal n'a été transmis au réseau Loup du côté wallon depuis le 14 septembre, date de la seconde attaque.

Du côté luxembourgeois, l'administration de la nature précise que «tout indice de présence de loups doit être immédiatement signalé» à l'adresse mail suivante: wolf@anf.etat.lu.



S'il est déjà avéré que le loup est établi en Belgique et aux Pays-Bas, ce n'est donc pas encore le cas au Luxembourg. Mais ce n'est sans doute qu'une question de temps avant que l'espèce ne s'y installe définitivement. L'administration de la nature rappelle que «les premiers indices de présence confirmés au Luxembourg ont déjà eu lieu». Ainsi, le loup a été repéré en 2017 dans la région de Holzem-Garnich, en 2020 dans la région de Niederanven, et en 2022 dans la région de Wincrange. «En outre, il y a eu une indication confirmée en 2018 dans les environs de Fouhren». Dans ces quatre cas, il s'agissait probablement d'individus de passage.

Une espèce protégée

Ces dernières années, «le Luxembourg s'est déjà préparé à l'éventualité du retour du loup afin de définir d'emblée la manière de gérer cette espèce animale.» Un plan d'action et de gestion a été élaboré et présenté au public, «en collaboration avec tous les acteurs de l'agriculture, de la science, de la protection de la nature, des propriétaires de forêts privées et de la chasse».

Rappelons que le loup est une espèce strictement protégée en Europe. Et contrairement aux idées reçues, l'animal est très craintif et évite le contact direct avec l'homme.

