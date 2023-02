Les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg vont à nouveau devoir composer avec des horaires fortement réduits par un mouvement social national en France, ce jeudi 16 février.

Un jeudi de galères en vue sur la ligne TER Nancy-Luxembourg

Laura BANNIER Les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg vont à nouveau devoir composer avec des horaires fortement réduits par un mouvement social national en France, ce jeudi 16 février.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg. Au lot quasi quotidien de retards, suppression et autres pannes de signalisation se rajoutent les journées de grèves interprofessionnelles, depuis le jeudi 19 janvier dernier.

«Ras-le-bol de voyager dans des conditions déplorables» Les multiples perturbations de cette semaine sur la ligne ferroviaire Metz-Luxembourg mettent un peu plus à cran les voyageurs. L'une d'entre eux a lancé une pétition en ligne pour exprimer son ras-le-bol.

Ce jeudi 16 février, le cinquième acte de contestation contre la réforme des retraites porté par le gouvernement français entraînera à nouveau des perturbations. Celles-ci surviendront lors de la journée du jeudi et prendront fin le vendredi 17 février à 8h. Au-delà de toucher le sillon lorrain, ces perturbations pourront concerner l'ensemble des lignes de train de la région Grand Est.

Pour rappel, lors des précédentes journées de mobilisation, aucune interruption totale du service n'a eu lieu entre Nancy, Metz et Luxembourg. Cependant, les perturbations étaient relativement importantes, seuls cinq trains avaient ainsi circulé le mardi 7 février au matin, et autant le soir.

Si les horaires précis des perturbations de la circulation ne sont pas encore connus -ils le seront la veille de la journée de grève à 17h sur le site internet dédié- les usagers ont déjà laissé entendre leur mécontentement sur Twitter. Après une semaine particulièrement chaotique entre le 6 et le 10 janvier et l'annonce de la fin de l'info trafic sur le compte Twitter de la ligne, cette énième annonce de perturbations passe mal. «Et ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord! On va vous faire aimer la SNCF», ironise ainsi Aurore.

À noter qu'une future journée de mobilisation sociale contre la réforme des retraites laisse présager des perturbations d'une ampleur autrement plus considérable que celles de ce jeudi. Il s'agit de celle du mardi 7 mars, à l'occasion de laquelle les syndicats menacent de mettre la «France à l'arrêt». Mieux vaudra donc télétravailler pour les salariés qui le peuvent...

