Un hôtel atterrit près de l'Euro Space Center

Patrick JACQUEMOT Après un vaste programme d'investissement, l'attraction touristique située à 70 km de la frontière luxembourgeoise pourrait voir un hôtel se bâtir dans son orbite d'ici 2024.

Le toucan, emblème de la chaîne Van der Valk, ne devrait plus tarder à flotter aux côtés de l’Euro Space Center, à Libin en Belgique. En tout cas, le groupe hôtelier travaille à ce projet qui pourrait aboutir à l'ouverture d'un établissement d'une centaine de chambres, juste en bordure de l'autoroute E411 ralliant Luxembourg à Bruxelles. La volonté d'investir vient d'être confirmée par Bert Wohrmann, directeur général de Van der Walk en Wallonie.

Et de huit! Si le projet de Libin se finalise, le groupe Van der Valk compterait huit hôtels dans son giron. Et cela plus de quarante ans après l'ouverture du premier établissement de l'enseigne née en Wallonie. Le toucan, logo du groupe, peut ainsi déjà être aperçu à Arlon mais aussi Liège (deux hôtels), Verviers, Nivelles, Mons et Gosselies.

A quoi ressemblera la future construction? Motus. Le CEO en discutera dans les jours à venir avec les autorités communales. Mais le plan de masse est achevé et les plans d'architecte sont déjà bien avancés, assure l'investisseur qui pense pouvoir ouvrir bien avant 2025 au terme du chantier. Ainsi, les travaux devraient-ils prendre de l'ordre de 14 mois avant l'accueil des premiers clients.

Déjà présent à Arlon, Van der Valk a coché le site en raison de son potentiel attractif. Non seulement pour tous les visiteurs qui fréquentent l'Euro Space Center (objectif : 100.000 personnes par an) mais aussi la clientèle d'affaires qui vient sur le parc d'activités économiques jouxtant Galaxia et les touristes appréciant les atouts de la région : randonnées, chasse, Marche-en-Famenne ou les salons qui se tiennent à Ciney Expo.

Arlon grandit

Pour ce projet, la chaîne hôtelière travaille en collaboration avec Idélux, «comme nous l’avions déjà fait pour l’hôtel d’Arlon», souligne Bert Wohrmann «L’intercommunale se montre très enthousiaste et dynamique sur ce projet, nous sommes très contents et rassurés de travailler avec elle», assure le dirigeant dans les colonnes de La Meuse.

En attendant le premier coup de pelle de ce chantier, Van der Valk entend agrandir justement son établissement arlonais. Celui-ci pourrait gagner une soixantaine de chambres en plus des 124 déjà exploitées. Un investissement qui viendra compléter des nouveaux équipements type piscine, wellness.

