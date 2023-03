La victime se promenait sur une aire de repos à proximité de son véhicule lorsqu'elle a été touchée par la chute d'un arbre.

Grande Région 2 min.

Tempête Mathis

Un homme décède après une chute d'arbre dans les Vosges

La victime se promenait sur une aire de repos à proximité de son véhicule lorsqu'elle a été touchée par la chute d'un arbre.

(S.MN. & AFP) - Un homme de 19 ans est décédé après la chute d'un arbre sur une aire de repos vendredi à Senones (Vosges), conséquence des «vents violents» provoqués par la tempête Mathis qui a entraîné le classement en vigilance jaune ou orange de 80 départements français.

Le Luxembourg en alerte jaune ce vendredi en raison de vents violents L'ensemble du pays sera en alerte jaune de 10h à 23h59.

La victime se promenait sur une aire de repos à proximité de son véhicule lorsqu'elle a été touchée par la chute d'un arbre, ont expliqué à l'AFP les pompiers de Senones, confirmant une information du quotidien Vosges Matin. Dépêchés sur place, les pompiers et les services du Samu Lorraine ont tenté de le réanimer, en vain. Un hélicoptère a également été mobilisé, mais le corps a finalement été pris en charge par les services funéraires.

La tempête Mathis a aussi causé des dégradations dans d'autres départements, notamment dans l'Indre, où la mairie de Buzançais a fait état d'une «tornade». Les pompiers sont intervenus 55 fois sur la commune pour des chutes d'arbres, de cheminées et des toitures arrachées. Une école a aussi été touchée, sans faire de blessé. Dans la Vienne, une autre tornade a provoqué des dégâts sans faire de blessés dans le village de Saint-Jean-de-Sauve, selon la préfecture. Quelques maisons ont perdu leur toiture, un Ehpad et le préau d'une école ont aussi été touchés.

78 départements en vigilance jaune

Météo France a classé 78 départements en vigilance jaune «orages» et/ou «vent violents». «Le vent d'ouest à sud-ouest souffle très fort à l'intérieur des terres, les rafales atteignent souvent 70 à 80 km/h, localement 90 à 100 km/h sous les grains orageux», précise l'organisme dans son bulletin quotidien.

Le Giec publie son «guide de survie» pour l'humanité Dans une synthèse des plus de 10.000 pages de travaux que le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat a publiées depuis 2014, les scientifiques alertent sur la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique.

Le Pas-de-Calais et la Manche sont eux classés en vigilance orange, avec des rafales pouvant aller «jusqu'à 110 km/h, voire 120 km/h sur la côte». Certains départements du massif des Alpes sont également classés en vigilance jaune «avalanches», tandis que les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont classés en «vagues-submersion».

L'ensemble du territoire luxembourgeois, quant à lui, est en alerte jaune ce vendredi jusqu'à ce samedi matin en raison de vents violents. Les rafales de vent pourraient atteindre 65 et 75 km/h. En ce qui concerne les températures, les minima se situeront entre 8 et 10 degrés, tandis que les maxima pourraient atteindre 12 degrés.

Des averses sont attendues, avec quelques jours clairs et des périodes de soleil. Le week-end, on prévoit une baisse des températures, avec quelques averses et ouvertures. Selon Meteolux, les maxima ne devraient pas dépasser les 10 degrés, tandis que les minima descendront à 6 degrés samedi, et 5 dimanche.