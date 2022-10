Alors que des orages sont attendus dans la soirée de ce dimanche 23 octobre, le Luxembourg a été placé en vigilance jaune, et trois départements lorrains font l'objet d'une vigilance orange.

Grande Région 2 min.

Météo

Un front orageux se dirige vers la Grande Région

Laura BANNIER Alors que des orages sont attendus dans la soirée de ce dimanche 23 octobre, le Luxembourg a été placé en vigilance jaune, et trois départements lorrains font l'objet d'une vigilance orange.

Mieux vaudra rester chez soi, dans la soirée de ce dimanche 23 octobre. Fortes pluies et orage sont en effet attendus sur la Grande Région. Un phénomène météorologique qui prendra racine en France, avant de se déplacer sur le Luxembourg. De quoi pousser les prévisionnistes des deux pays à placer certains territoires en vigilance.

L'été 2022 a été étouffant et trop sec Cette saison estivale, marquée par une sécheresse et un ensoleillement exceptionnels, aura été celle de tous les records au Luxembourg.

C'est en effet dès l'après-midi que des cellules orageuses devraient se former au-dessus de la Lorraine. Si Météo France indique que ces événements seraient peu nombreux, le prévisionniste insiste sur le fait qu'ils «peuvent être localement violents». Dans ce cas, ils pourraient s'accompagner de gros grêlons, de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 80 ou 100km/h ou des phénomènes tourbillonnaires.

Localement, ces orages pourront engendrer des fortes pluies. Les précipitations pourront apporter entre 10 et 20mm voire un peu plus de 20mm d'eau en moins d'une heure. La foudre, elle aussi, pourra être temporairement forte. C'est pourquoi les départements de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, et des Vosges sont notamment placés en vigilance orange entre 15h et minuit.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Ce dimanche matin, Météo France notait que la chronologie et la localisation des orages restaient incertaines. Ainsi, s'il est probable que le risque orageux ne se concrétise pas dans beaucoup de territoires placés en vigilance orange, dans les endroits où les orages se formeront, «les conditions sont réunies pour qu'ils donnent lieu à des phénomènes intenses».

Des orages modérés au Luxembourg

Le Luxembourg, lui, connaîtra une vigilance moins forte et moins tardive. MeteoLux a en effet placé l'ensemble du territoire national en vigilance jaune à partir de 18h, et ce, jusqu'à 23h. Selon le prévisionniste, des orages «modérés», pouvant être accompagnés de fortes pluies et de rafales de vent sont attendus.

Vus du ciel, les effets inquiétants de la sécheresse Des images satellite fournies par la NASA permettent de se rendre compte de l'évolution de la sécheresse au Luxembourg ces dernières semaines.

À l'image des prévisions émises par Météo France, MeteoLux indique que des petites chutes de grêle très localisées peuvent avoir lieu. Alors que les météorologistes prévoient des rafales pouvant aller jusqu'à 80 km/h, ils notent que «le risque d'orages violents reste à confirmer».

En France comme au Luxembourg, cette vigilance liée aux risques d'orage prendra fin dans la nuit de dimanche à lundi.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.