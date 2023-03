Du 12 au 15 mars, le bataillon de Chasseurs ardennais organise un exercice militaire grandeur nature. Baptisé «Ben’Hure», ce dernier s’étendra de Saint-Hubert à Arlon en passant par Vaux-sur-Sûre, Fauvillers ou encore Attert.

Un exercice militaire d'envergure prévu à la frontière belge

Du 12 au 15 mars, le bataillon de Chasseurs ardennais organise un exercice militaire grandeur nature. Baptisé «Ben’Hure», ce dernier s’étendra de Saint-Hubert à Arlon en passant par Vaux-sur-Sûre, Fauvillers ou encore Attert.

À partir de ce dimanche 12 mars, une partie de la province de Luxembourg sert de théâtre à ciel ouvert pour un exercice militaire grandeur nature. Le bataillon de Chasseurs ardennais cantonné à Marche-en-Famenne organise son opération d'entrainement «Ben'Hure».

300 militaires ainsi que 80 véhicules de combat et quelques hélicoptères y participeront du 12 au 15 mars. Les manœuvres débuteront depuis l'aérodrome de Saint-Hubert. Le lundi 13 mars, l'opération traversera Libramont pour se rendre vers Vaux-sur-Sûre. Une première simulation d'attaque de peloton est alors prévue à Hompré.

Simulation d'attaque en milieu urbain

Le bataillon entrera ensuite sur le territoire de Fauvillers avec une nouvelle simulation de combat dans le village de Burnon. «Nous passerons ensuite la nuit dans un bois à Fauvillers», continue le major Brennet, officier opérations et entrainement en charge de l'exercice. «Le lendemain, nous traverserons la forêt d'Anlier avec une simulation d'embuscade et évacuation de blessé par hélicoptère entre Fauvillers et Léglise. Nous traverserons ensuite Léglise, Habay, Attert pour terminer à Freylange. Le 15 mars, dernier jour d'exercice, nous simulerons une attaque en milieu urbain au camp de Lagland (Arlon) avec une évacuation de blessé par hélicoptère vers le terrain de football de Witry.»





Cette opération «Ben'Hure» rencontre plusieurs objectifs au sein du bataillon. À savoir, maintenir le niveau d'entrainement, s'entrainer dans la réalité du terrain civil, mais aussi préparer le bataillon en vue de la participation à un exercice majeur de l'armée française en avril 2023.

«Toutes les mesures sont cependant prises pour limiter l'impact sur la population», précise le chef de corps, le lieutenant-colonel Thiry. «Nous utilisons des munitions à blanc à au moins 500 mètres de distance des agglomérations, les véhicules doivent rester sur les voies carrossables et ne peuvent pas se rendre sur des propriétés privées sans autorisation. Nous avons également mis en place un numéro Vert pour d'éventuels dégâts constatés durant les manœuvres. Il s'agit du +32/475.35.30.50.»

