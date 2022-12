L'Insee publie ce 29 décembre les chiffres officiels de la population dans le Grand Est. Le nombre d'habitants est en très légère augmentation, mais le ralentissement démographique se confirme, sauf dans certains secteurs comme le sillon mosellan.

Population dans le Grand Est

Un dynamisme démographique élevé près du Luxembourg

Le nombre est précis: au 1er janvier 2020, 5.562.651 personnes résident en région Grand Est, selon l'Insee. L'institut de la statistique français dévoile ce jeudi 29 décembre les nouveaux chiffres de la population. Ils sont arrêtés au 1er janvier 2020, à la suite des campagnes de recensement, et serviront de référence à partir du 1er janvier 2023.

Le Grand Est et ses 5.121 communes accueillent 8,3% de la population. C'est la sixième région la plus peuplée de France, le podium étant composé de l'Ile-de-France, de l'Auvergne-Rhône-Alpes et de la Nouvelle Aquitaine.

Le solde naturel se dégrade

Mais ces nouvelles données de l'Insee permettent surtout d'observer les tendances sur plusieurs années. Ainsi, entre 2014 et 2020, le Grand Est n'a gagné «que» 8.000 habitants. Soit une évolution proche de 0%, signe d'un ralentissement démographique.

Sur les dix départements qui composent la région, cinq voient leur population augmenter, au premier rang desquels le très dynamique et attractif Bas-Rhin (+35.258 habitants, +0,5%). «Il bénéficie à la fois d'un solde naturel et d'un solde migratoire positifs», précise l'Insee. Néanmoins, «dans tous les départements, le solde naturel se dégrade par rapport à la période précédente, sous l'effet du vieillissement de la population avec l'arrivée progressive aux âges avancés des générations du baby-boom et du fléchissement de la fécondité des femmes en âge d'avoir des enfants.»

La Moselle et la Meurthe-et-Moselle connaissent une tendance positive, mais très légère: 4.001 habitants de plus en Moselle entre 2014 et 2020, et seulement 437 personnes supplémentaires en Meurthe-et-Moselle sur la même période. La Moselle dépasse toujours le million d'habitants - 1.049.155 pour être précis - et reste le deuxième département du Grand Est, derrière le Bas-Rhin.

Le Luxembourg, locomotive démographique À l'intérieur même de la Moselle, des disparités sont à signaler. La Moselle-Est connaît une tendance négative, tandis que le sillon Metz-Thionville affiche des chiffres positifs, entretenus par l'attrait du Luxembourg. C'est aussi vrai pour certaines communes à l'extrémité nord du Pays-Haut meurthe-et-mosellan. «Près de la frontière luxembourgeoise, le dynamisme démographique est élevé dans des villes telles que Yutz et Longwy. Le nombre d'habitants s’accroît respectivement de 1,4 % et de 0,9 % en moyenne par an entre 2014 et 2020, sous l'effet notamment d'une forte attractivité résidentielle», note ainsi l'Insee. Yutz a ainsi gagné 226 habitants entre 2014 et 2020 (alors que la ville en avait perdu entre 2009 et 2014); et Longwy 137. C'est aussi le cas pour des communes comme Audun-le-Tiche, Bousse ou encore Breistroff-la-Grande.

Si le Bas-Rhin, l'Aube, le Haut-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle gagnent des habitants, la Marne, les Vosges, les Ardennes, la Meuse et la Haute-Marne en perdent. La baisse est même sévère dans ces deux derniers départements, qui comptent respectivement 8.529 et 8.875 personnes en moins, soit -0,8%. En valeur brute, ce sont les Vosges qui connaissent la plus forte diminution (-11.163 habitants, soit -0,5%).

Enfin, autre signe préoccupant: entre 2014 et 2020, le déficit naturel est négatif en Haute-Marne, dans les Ardennes, en Meuse et dans les Vosges. Entre 2009 et 2014, c'était le cas uniquement pour la Haute-Marne.

Metz sur le podium régional

Concernant les grandes villes, Metz, avec ses 120.211 habitants, est la troisième commune la plus peuplée du Grand Est derrière Strasbourg et Reims. La capitale de la Lorraine retrouve même une tendance démographique positive, avec une population en légère progression, de 0,4%, entre 2014 et 2020, alors qu'elle avait diminué de 0,7% entre 2009 et 2020.



Thionville reste la deuxième ville de Moselle et sa population est également en légère hausse (41.383 habitants). Le podium départemental est complété par Montigny-lès-Metz.

À noter, pour conclure, que la moitié de la population du Grand Est vit dans des communes de moins de 5.000 habitants, qui représentent 96,7% de l'ensemble des communes de la région.

