C'était une suspicion il y a encore quelque temps, c'est devenu une certitude: deux loups ont pris leurs quartiers dans la région de l'Eifel en Belgique et en Allemagne, non loin de la frontière luxembourgeoise.

En Belgique et en Allemagne

Un couple de loups s'est installé dans l'Eifel

Le loup rôde dans nos régions. Sa présence est de plus en plus remarquée, notamment dans la région frontalière belge où plusieurs attaques attribuées au loup ont été constatées ces derniers mois. Mais le loup fait aussi des incursions en territoire luxembourgeois. Ainsi, fin décembre, un mouton mort a été retrouvé dans une pâture à Troisvierges. S'il n'a pas encore pu être prouvé à 100% que les morsures infligées à l'ovin sont bien celles d'un loup, l'administration de la nature et des forêts a indiqué que la probabilité était très grande qu'il s'agisse bien d'un loup.

Une certitude: le canidé s'est installé tout proche de la frontière luxembourgeoise. C'est le Réseau Loup en Wallonie, composé d'experts scientifiques, qui est venu confirmer l'information dernièrement. Après l'installation d'un couple dans les Hautes Fagnes, à proximité de la frontière allemande, un couple s'est formé dans la région de l'Eifel depuis peu, dans la région de Bullange, à une quarantaine de kilomètres de la frontière luxembourgeoise. Il se partage entre la Belgique et l'Allemagne, rapportent nos confrères belges de Sudinfo.

Une meute courant 2023?

La formation de ce couple était pressentie puisque deux loups avaient été aperçus dans le secteur et qu'il était peu probable qu'il s'agisse d'animaux du même sexe. Le Réseau Loup wallon avait déjà déterminé qu'un mâle de la souche italo-alpine était présent dans l'Eifel, de part et d'autre de la frontière avec l'Allemagne. Celui-ci est identifié comme GW2391M sur la carte ci-dessous.

Carte de la présence du loup en Wallonie pour la période de mai à octobre 2022. Crédit: Réseau Loup

On connaît encore peu de choses sur le second animal, mais les experts ont pu déterminer qu'il s'agissait bien d'une femelle. Sans doute une des deux petites de la portée 2021 des loups établis dans les Hautes Fagnes, plus au nord. Cela doit encore être confirmé par l'analyse ADN des crottes relevées dans le secteur.

«On pourrait s'attendre à voir ce couple créer une meute dans le courant de l'année 2023», a indiqué Alain Licoppe, du Réseau Loup wallon, à nos confrères de Sudinfo.



Plusieurs attaques ces derniers mois

En attendant, les attaques continuent de se multiplier dans la région de l'Eifel et en province de Luxembourg. Pas plus tard que la semaine dernière, un mouton a été retrouvé égorgé dans une ferme à Florenville en Gaume, après une première attaque dans la même exploitation fin octobre, qui a été attribuée au loup. Les résultats de cette seconde attaque seront connus à la mi-janvier. En septembre, des brebis avaient été tuées du côté d'Etalle. En novembre, des moutons avaient été retrouvés morts à Bastogne ainsi qu'une vache à Sélange (Messancy), un village frontalier avec le Luxembourg. Cette dernière attaque, bien que surprenante au vu de la taille de l'animal tué, a été attribuée au loup.

Rappelons que loup est une espèce strictement protégée en Europe et que l'animal ne constitue pas un risque pour l'être humain, avec lequel il préfère éviter les contacts directs.



